Mais où donc est passée la social-démocratie ? En Chine !

Passage de la Chine à l'étape social-démocrate de son développement ?

https://svpressa.ru/world/article/377645/

Selon les réseaux sociaux et les médias chinois, il a été conseillé aux employés de banque chinois de se comporter modestement et de ne pas faire étalage de leurs revenus. De ne pas exhiber les signes extérieurs d’une belle vie : montres, voitures et bijoux coûteux. D’une part, pour ne pas attirer l’attention des organismes de réglementation et, d’autre part, pour ne pas susciter la haine sociale dans les couches les moins aisées de la société.

Les employés des institutions financières sont traditionnellement les mieux payés de Chine. Mais aujourd’hui, dans le cadre de la politique de lissage social du Parti communiste chinois, leurs revenus sont ramenés à des niveaux optimaux – en d’autres termes, ils sont réduits. Bien entendu, cela ne se fait pas aux dépens des salaires, mais bien plutôt des primes exorbitantes, des bonus et de toutes sortes d’avantages en nature, y compris les frais de voyage et de représentation. Tout cela, souvent étalé sans cérémonie, fait régulièrement l’objet de critiques de la part de l’opinion publique. C’est pourquoi les patrons conseillent aux responsables financiers de ne pas rendre leurs revenus trop visibles, afin de ne pas susciter la haine sociale.

Au début de l’année, les autorités de régulation, y compris les organismes de lutte contre la corruption, ont lancé un avertissement selon lequel elles entendaient éradiquer l’hédonisme chez les travailleurs de la finance. Les directions des institutions financières les ont entendues et, sans attendre de réelles restrictions, sont passées à l’action.

La Banque populaire de Chine, qui était autrefois le seul régulateur financier de la RPC, est en première ligne. Elle a déjà commencé à réduire les primes de ses employés. Ce processus s’inscrit dans le cadre des réformes annoncées en mars par les régulateurs financiers, qui devaient aligner les salaires de leur personnel sur ceux des fonctionnaires.

Les hauts dirigeants chinois donnent l’exemple de la modération des revenus et des dépenses. Auparavant, la RPC avait pour règle de mettre à la disposition des cinq plus hauts fonctionnaires des avions gouvernementaux spéciaux pour leurs visites officielles. Plus récemment, cependant, Li Qiang, premier ministre du Conseil d’État chinois, nommé à ce poste au printemps, a effectué une visite officielle en Allemagne sur des vols réguliers. Il semble donc que seul le président de la RPC ait désormais le privilège d’utiliser l’avion spécial. Tous les autres prendront des vols d’affaires à l’étranger plus modestement, donnant ainsi l’exemple au pays. Apparemment, la règle des huit points (sur la conduite des fonctionnaires et les événements officiels) a été renforcée pour les hauts dirigeants.

Ces mesures s’inscrivent dans les normes d’une politique d’égalisation des revenus, de réduction pour les groupes les plus riches et d’augmentation de la classe moyenne, c’est-à-dire de “progrès vers une prospérité partagée”. Elles sont largement conformes aux principes socialistes de distribution, qui retrouvent leur poids initial dans la société chinoise. “Établir des mécanismes institutionnels de base pour coordonner la distribution et la redistribution des revenus primaires, améliorer la précision des transferts, augmenter la part de la population à revenus moyens, augmenter les revenus de la population à faibles revenus, réguler intelligemment les hauts revenus et réprimer les revenus illicites”, tels sont les outils de base pour parvenir à une prospérité relativement égale dans la société chinoise. Aujourd’hui déjà, la classe moyenne chinoise (environ 450 millions de personnes) est la plus importante au monde. Selon les plans des dirigeants chinois, son nombre devrait doubler d’ici 2049 (le 100e anniversaire de la République) et sa qualité de vie devrait dépasser celle des pays dits développés.

Les mesures prises par les autorités centrales à l’encontre des grandes entreprises chinoises et de leurs propriétaires ont suscité une vive controverse en Chine. En particulier (à titre d’exemple) en ce qui concerne Alibaba et d’autres entités dirigées par le multimilliardaire Jack Ma. On a dit à ces personnes : votre entreprise doit être dans l’intérêt du pays, qui construit un socialisme aux caractéristiques chinoises et une société de prospérité commune. Elles ne peuvent pas se fonder uniquement sur les principes du capitalisme – le profit à tout prix. Comme l’a dit un jour le président Xi Jinping, le taux de croissance du PIB peut être sacrifié afin d’égaliser les revenus et d’accroître le bien-être de la population. La croissance pour le seul plaisir de la croissance n’a pas de sens.

Il n’est pas difficile de deviner le rôle du dirigeant de la RPC Xi Jinping, toujours considéré comme un ascète dépourvu de vanité et du désir d’enrichissement personnel, dans la régulation des “revenus excessifs”. Bien que né dans une famille de hauts fonctionnaires du Parti et du gouvernement, il a été confronté dans sa jeunesse au sort difficile des “jeunes instruits”, et “rééduqué” parmi les gens du peuple pendant la révolution culturelle. Déjà élu Secrétaire général du comité central du PCC et Président de la République populaire de Chine, Xi passait de temps en temps prendre un “déjeuner du pauvre” (des baozi, une soupe et un bol de riz) dans les restaurants les plus simples où mangeaient les gens du peuple. En général, non seulement les établissements s’en faisaient une réputation, mais ils suscitaient également l’enthousiasme de la population.

Mikhail Morozov, chroniqueur au journal Troud*

*Troud = le Travail, c’était à l’époque soviétique l’organe central des syndicats. Les autres journaux principaux étaient la Pravda (la Vérité, organe central du PCUS) et les Izvestias (les Nouvelles, organe central des soviets). (NdT)