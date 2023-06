L’OTAN, la Chine, la France et l’Afrique (Le Grand Soir)

Le 12 juin 2023, l’Ambassadeur de Chine en France, son excellence LU Shaye, a participé au dîner-conférence intitulé « la Chine d’aujourd’hui et de demain » organisé par le Rotary club Neuilly-sur-Seine-Sablons.

Sur réponse à une question, l’ambassadeur a constaté que « La France se retire un peu de l’Afrique », remplacée par d’autres acteurs. En termes non diplomatiques : on se fait virer.

« Depuis l’an 2000, la Chine a construit en Afrique avec ses aides économiques et ses crédits, 100 ports maritimes, 1000 ponts traversant les grandes rivières, 10 000 kilomètres de chemin de fer, 100 000 kilomètres de routes, et d’innombrable hôpitaux et écoles... Ces investissements profitent également aux investisseurs des pays occidentaux, y compris la France... » a-t-il dit.

La France en a fait moins pendant l’occupation de ses colonies africaines depuis le 19ème siècle (1).

Afin d’aider « les pays africains à se développer plus rapidement » l’ambassadeur souhaite une plus grande coopération entre la Chine et la France, laquelle bénéficie « de l’atout de la langue et d’une similitude culturelle en Afrique ».

Las ! aujourd’hui, la France préfère participer avec ses matériels militaires et son arsenal médiatique à la guerre otano-ukrainienne voulue par les Etats-Unis pour affaiblir la Russie, ce flanc de leur concurrent chinois à abattre dès que possible (2).

Théophraste R. Taggeur nocturne : « US go home ! ».

Notes :

(1) Quant aux Etats-Unis, ils ont prouvé leur expertise pour détruire les ports, les ponts, les voies ferrées, les écoles, les hôpitaux dans les pays pauvres.

(2) La campagne mondiale de fake news sur les Ouïghours est un des éléments de préparation des opinions publiques à la guerre.