"Je suis venu au communisme grâce à Staline" devinez qui parle !

Je suis venu au communisme grâce à Staline

Date : 14 juin 2023

Histoire

Ernesto Che Guevara est sans aucun doute une figure historique du mouvement communiste du XXe siècle. Une figure qui gagne le cœur des gens d'un large éventail d'opinions politiques. Dans les années qui ont suivi le lâche massacre en Bolivie, le Che est devenu le symbole révolutionnaire d'une variété de partis et d'organisations marxistes, de gauche et progressistes, des trotskystes aux léninistes extrémistes (militants) et des sociaux-démocrates aux anarcho-libertaires. Un nombre important de ceux qui admirent ce révolutionnaire argentin se définissent (s'identifient) comme des «antistaliniens», haïssant et maudissant Staline dans le prolongement de fréquentes références aux soi-disant «crimes de l'ère stalinienne». Ce qui est contradictoire et ironique du point de vue de l'histoire, c'est que Guevara lui-même était un fan de Staline.

A l'occasion du 63e anniversaire de la mort du grand dirigeant soviétique, rappelons-nous ce que Che Guevara pensait de Staline, en tenant compte de ses propres lettres et notes.

En 1953, alors qu'il est au Guatemala, Che, 25 ans, écrit dans sa lettre à tante Beatriz:

« Au fait, j'ai eu l'occasion de parcourir les possessions de United Fruit*, m'assurant une fois de plus à quel point ces pieuvres capitalistes géantes sont inquiétantes. J'ai juré devant une photo du vieux et pleuré camarade Staline que je n'aurais pas de repos jusqu'à ce que la pieuvre soit détruite " [1].

Plusieurs années après la lettre du Guatemala, en plein processus révolutionnaire à Cuba, Guevara réaffirme sa position sur Staline:

« Dans les soi-disant erreurs de Staline réside la différence entre la position révolutionnaire et la position révisionniste. Il faut regarder Staline dans le contexte historique dans lequel il agit - le regarder non pas comme une sorte de grossier, mais dans un contexte historique spécifique. Je suis venu au communisme grâce à l'oncle Staline et personne ne peut me dire que, voyez-vous, je ne devrais pas le lire. Je l'ai lu alors que sa lecture était considérée comme une très mauvaise chose. C'était une autre époque. Et comme je suis une personne faible et têtue, je continue à le lire. Surtout maintenant, dans la nouvelle période, où la lecture est considérée comme une chose encore pire. Et puis, et maintenant, je lis et trouve un tas de choses qui sont très bien.

En plus d'approuver la politique de Staline, le Che a toujours souligné le rôle contre-révolutionnaire de Trotski, lui reprochant des "motifs cachés" et des "erreurs fondamentales". Dans une de ses notes, il souligne:

«Je pense que les choses fondamentales sur lesquelles Trotski était basé étaient erronées, et ses actions ultérieures étaient erronées, et ses dernières années étaient complètement obscures. Les trotskistes n'ont rien apporté au mouvement révolutionnaire; là où ils ont le plus réussi, c'est au Pérou, mais même là-bas, à la fin, ils ont échoué parce que leurs méthodes sont mauvaises» [2].

Ernesto Guevara, lecteur érudit et connaissant bien les fondements de la philosophie marxiste, attribuait les articles de Staline aux classiques du marxisme-léninisme. Voici ce qu'il a écrit dans une lettre à Armando Hart Davalos, trotskiste et figure éminente de la Révolution cubaine:

«Rien n'est publié à Cuba, si l'on exclut les briques soviétiques, qui créent des désagréments en ne permettant pas de penser. La fête a fait pour vous, et vous la digérez. Il faudrait publier les œuvres complètes de Marx, Engels, Lénine, Staline [souligné par Che dans l'original] et d'autres grands marxistes. Ici, il atteindrait les révisionnistes hors pair (si vous voulez, vous pouvez ajouter ici Khrouchtchev), bien analysés, plus profonds que les autres, et aussi votre ami Trotski, qui a existé et a évidemment écrit quelque chose»[3].

La voie révisionniste choisie par la direction soviétique après le XXe Congrès du PCUS est devenue une source de grave préoccupation pour le Che. Les politiques de soi-disant «déstalinisation» et les vues erronées et opportunistes sur le processus de construction du socialisme annoncées après 1956 par Khrouchtchev ont eu leur propre influence critique sur la vision de la révolution et du socialisme de Che Guevara.

L'un des biographes de Che Guevara - l'homme politique mexicain Georges Castañeda - ajoutant une odeur anticommuniste, a écrit:

Guevara est devenu stalinien à une époque où des milliers de personnes étaient désillusionnées par le « communisme» officiel. Il a rejeté le discours de Khrouchtchev de 1956 condamnant les crimes de Staline comme de la "propagande impérialiste" et a défendu la même année l'invasion russe de la Hongrie pour réprimer un soulèvement ouvrier.

Quatre ans après le début de la « déstalinisation» de Khrouchtchev, en novembre 1960, Ernesto Che Guevara se rendit à Moscou en tant que représentant officiel du gouvernement cubain. Malgré les conseils de l'ambassade de Cuba pour éviter de telles actions, le Che a insisté pour visiter la tombe de Staline près de la nécropole du Kremlin pour le dépôt d'un hommage sous forme de couronnes.

Che admirait profondément Joseph Staline en tant que leader et son implication dans la construction du socialisme. Et c'est parce que, comme il l'a dit lui-même, «Staline doit être regardé dans le contexte historique dans lequel il a agi […] dans ce contexte historique spécifique". Ce contexte historique, et l'environnement social, économique et politique extrêmement hostile et complexe dans lequel Staline a dirigé l'Union soviétique, est délibérément passé sous silence par les antistaliniens. Ils se taisent et ignorent délibérément le fait que le processus de construction du socialisme en Union soviétique s'est déroulé dans le cadre d'une lutte de classe féroce, avec de nombreuses menaces internes et externes (encerclement impérialiste), tandis que les efforts massifs d'industrialisation se sont heurtés à des réactions et à de vastes sabotage (processus de collectivisation, par exemple, face à la position hostile des koulaks).

Joseph Staline - à la fois en tant que personne et en tant que dirigeant - est le produit des activités des masses dans un contexte historique spécifique. Et c'est Staline qui a dirigé le parti bolchevique (VKP(b)) et le peuple soviétique pendant trente années entières, sur la base du solide héritage idéologique du léninisme. Véritable communiste et véritable révolutionnaire, théoricien et praticien, Ernesto Che Guevara devait inévitablement reconnaître et apprécier cette réalité historique.

Auteur : Nikos Motas

Traduction : Alexander Ivanov

1 . Jon Anderson, Che Guevara : Une vie révolutionnaire, 1997

2 . Commentaires sur les « Notes critiques sur l'économie politique » de Che Guevara, Revolutionary Democracy Journal, 2007

3 . Contracorriente, No.9, Sept.1997

4 . J. Castañeda, Compañero : La vie et la mort de Che Guevara, 1997

United Fruit Company ("United Fruit Company") était la plus grande société étasunienne exportant des fruits tropicaux des pays du tiers monde vers les États-Unis et l'Europe. La société a été créée le 30 mars 1899, à la suite de la fusion de l'entreprise commerciale de bananes de Minor K. Keith et de la Boston Fruit Company[1]. En plein essor au début et au milieu du XXe siècle, il contrôlait de vastes territoires et réseaux agricoles dans les pays d'Amérique centrale, du nord de la Colombie, de l'Équateur et des Antilles.

Entrée principale de l'ancien bâtiment United Fruit sur l'avenue Saint-Charles, La Nouvelle-Orléans

L'entreprise a grandement influencé le développement économique et politique d'un certain nombre de pays d'Amérique latine. Les critiques l'ont souvent accusée de néo-colonialisme d'exploitation et l'ont citée comme un exemple typique de l'influence d'une société transnationale sur la politique intérieure des soi-disant «républiques bananières». Après le ralentissement économique, United Fruit a fusionné avec la société AMK d'Eli Black, en 1970, la nouvelle société s'appelait United Brands Company. United Brands Company est devenue Chiquita Brands International en 1984.

Source : Université ouvrière. I.B. Khlebnikov