Insécurité sociale - au fil des jours et des lectures

Au fil des jours et des lectures n°223

comaguer 2023.06.04

***

La Sécurité Sociale (Maladie – Vieillesse – Allocations familiales) constamment attaquée et affaiblie depuis sa création en 1946 reste un système de protection collective remarquable à défendre sans relâche. S’il jamais il devait y avoir un « après Sécurité Sociale » la France rejoindrait honteusement les Etats-Unis pays phare de l’insécurité sociale où le système sanitaire le plus cher du monde est en même temps un des plus inégalitaires et des moins performants et où les aides médicales (Medicaid) relèvent d’un maigre système de charité publique mais pas d’une solidarité collective.

Voici une récente illustration de cette situation aux Etats-Unis où 80 millions de citoyens sont obligés de s’endetter pour se soigner.

Ce qui suit est la traduction par Comaguer d’un article récent de l’ « Institute for Public Accuracy »

***

Avoir un bébé signifie augmenter les risques d’endettement médical

Selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of General Internal Medicine, le fait d'avoir eu un bébé au cours des 12 derniers mois est associé à une augmentation de près de 50 % du risque d'endettement médical. La dette médicale, qui touche un cinquième des adultes américains, peut "peser de manière disproportionnée sur les femmes en post-partum", écrivent les auteurs, "en raison des coûts médicaux liés à la grossesse".

Les auteurs de l'étude préconisent que les États étendent à un an la couverture Medicaid liée à la grossesse. (La loi fédérale exige actuellement que les États fournissent une couverture Medicaid pendant 60 jours après l'accouchement). L'extension de la couverture pourrait "réduire considérablement le nombre de femmes non assurées" et donc réduire l’endettement médical.





La responsable de l’étude Ayesha Sundaram est résidente en médecine interne à la Cambridge Health Alliance de la Harvard Medical School . (AYESHA SUNDARAM ; asundaram@challiance.org)

L'équipe a étudié un échantillon représentatif de parents ayant eu des enfants au cours des 12 derniers mois, y compris des personnes non assurées, des personnes bénéficiant de Medicaid et des personnes bénéficiant d'une assurance privée. Pour les personnes non assurées, la naissance peut coûter des dizaines de milliers de dollars . "Les personnes non assurées supportent une grande partie du fardeau", a déclaré Mme Sundaram. Mais "même les personnes bénéficiant d'une assurance privée, qui devrait couvrir la majorité des coûts, finissent par être affectées par les dettes médicales". L'assurance privée ne suffit pas à éliminer les risques de dettes médicales pour ce groupe. Même après ajustement de l'assurance et du statut socio-économique, les femmes qui ont un enfant sont 50 % plus susceptibles de s'endetter.

"Nous sommes convaincus que le moyen de réduire ces coûts pour tous est de mettre en place une couverture universelle afin d'alléger le fardeau de la dette médicale.

"Nous avons également constaté que les femmes souffrant de comorbidités étaient plus touchées par les dettes médicales. Les femmes asthmatiques qui avaient accouché au cours des 12 derniers mois étaient plus touchées. En particulier dans les États touchés par la récente décision Dobbs [restreignant les droits à l'avortement] (NDT : arrêt récent de la Cour Suprême) si elles ont d'autres problèmes de santé et une charge financière, elles courent le risque de ne pas pouvoir payer les soins médicaux pour les comorbidités afin d'avoir cet enfant." Les patientes présentant des comorbidités sont également plus susceptibles d'avoir des grossesses à haut risque, qui coûtent plus cher.

L'American Recovery Act de 2021 a donné aux États la possibilité d'étendre la couverture de Medicaid post-partum de 60 jours à un an. "Cette étude montre que les personnes non assurées sont plus enclines à s'endetter pour des soins médicaux, c'est pourquoi il est important d'étendre la couverture à une année entière pour cette population", a déclaré Mme Sundaram. "Mais même les personnes bénéficiant d'une couverture Medicaid commencent à se voir imposer des coûts supplémentaires au bout de 60 jours. Pour réduire les dettes médicales de cette population, les auteurs de l'étude recommandent de réduire à la fois le nombre de personnes non assurées et les coûts imprévus associés à Medicaid.

30 mai 2023

***

Adresse à ceux qui nous gouvernent brutalement (49.3, mensonges, gardes à vue et gaz lacrymogènes )