Grève dans l'Oural; qui sont les saboteurs, les ouvriers ou les patrons?

Envoyé par Axel Moumbaris, source : Parti communiste des travailleurs de Russie (orga distincte du KPRF)

Expérience réussie de la grève des mineurs à la mine Mariinsky

Date : 13 juin 2023

Mouvement ouvrier dans le pays



Le 8 juin, les mineurs de la mine Mariinsky dans le village de Malysheva, région de Sverdlovsk, se sont annoncés à tout le pays. C'est l'un des deux principaux gisements d'émeraudes et de minerai de béryllium utilisés dans la production de machines et d'électronique. Comme les travailleurs l'ont dit à E1.RU, quelques jours plus tôt, lors d'une réunion, la direction a annoncé des plans pour la conservation de la mine dans le cadre de la transition vers l'exploitation à ciel ouvert. Selon l'un des travailleurs, il était prévu de licencier environ 180 personnes, car l'entreprise n'est pas rentable. En apprenant cela, les mineurs décident de déclencher une grève , refusant de remonter à la surface.



Les mineurs ont présenté des demandes : annuler la décision de fermer la mine, mener un audit contre le directeur général de RT-Capital (la société qui comprend la mine Mariinsky) Yakubov S.V., ouvrir une affaire pénale pour sabotage dans les conditions de le SVO. Comme le montre l'appel des travailleurs, la décision de fermer la mine en tant qu'entreprise stratégique, seule source de minerai et le licenciement du personnel ont été prises unilatéralement, ce qui ressemble à un sabotage face à la forte demande de métal.





Selon la chaîne Telegram "Not for the record", proche de l'administration du gouverneur, le chef du département du travail et de l'emploi, Dmitry Antonov, est arrivé sur les lieux pour calmer les ouvriers. Selon la direction et les responsables, des licenciements ne sont pas prévus. En même temps, nous voyons la logique typique des « messieurs » et leurs déclarations similaires. Après tout, la poursuite du travail de l'entreprise ne signifie pas la poursuite du travail des mineurs à leur place.



Rostec, qui comprend la mine Mariinsky, a déclaré que tout ce qui se passe à la mine vise à améliorer l'économie, et que les emplois et les revenus des personnes dépendent de sa stabilité économique. Une autre déclaration intéressante - comment la transition vers l'exploitation minière à ciel ouvert, qui nécessite moins d'employés, contribuera-t-elle à sauver des emplois ? De plus, RT Capital a rapporté que "Plusieurs militants ont levé l'oreille du collectif, provoqué une grève et refusé de quitter la mine". Dans le même temps, les menaces pleuvaient sur les ouvriers. La porte-parole de la société, Svetlana Miloradova, a déclaré que des mesures seraient prises contre les organisateurs de la suspension des travaux, pouvant aller jusqu'au licenciement et au recouvrement des dommages-intérêts. Comment cela se compare-t-il aux promesses de ne pas licencier les travailleurs, et qui va être licencié si, selon les mineurs, le processus de travail ne s'est pas arrêté, seuls les mineurs eux-mêmes n'ont pas quitté la mine après le quart de travail - la question est ouverte. Les déclarations des travailleurs et de la direction sont également corrélées de manière intéressante - la revendication des mineurs fait référence au sabotage de la production par le directeur lors de la réduction des travailleurs, et la direction appelle sa protestation contre la fermeture de la mine au sabotage.





Après des négociations avec l'administration de la mine, le soir du 8 juin, 20 ouvriers remontent à la surface. La grève a également attiré l'attention du bureau du procureur. L'intérim est arrivé aux mineurs. Egor Plekhanov, le procureur de la ville d'Asbest, avec des promesses de vérifier les conditions de travail. Selon TASS , il est prévu de vérifier le respect des droits du travail des mineurs. Cependant, tant dans TASS que dans d'autres médias, l'idée principale est qu'aucun licenciement n'était prévu, que les actions des travailleurs sont basées sur des rumeurs et que les organisateurs de la grève sont des provocateurs.



De plus, l'événement à la mine Mariinsky n'a pas été ignoré par le journal du syndicat central "Solidarité". Des représentants de la Fédération des syndicats de la région de Sverdlovsk ont ​​indiqué qu'il n'y avait pas de syndicat dans cette mine. En outre, des représentants de l'organisation régionale de Sverdlovsk du Syndicat des mines et de la métallurgie ont tenté d'obtenir des informations sur l'événement. Cependant, ils n'ont pas été admis dans l'entreprise .



Le 9 juin, on apprend que la grève est terminée. Les mineurs sont remontés à la surface, le procès-verbal de la réunion de travail des représentants du collectif de travail avec les propriétaires de l'entreprise et l'administration locale a été signé. Le protocole contient les décisions suivantes :



- réaliser des activités de préservation et de développement de la mine conformément aux propositions du collectif de travail ;



- de lancer des mesures pour la construction d'une usine de flottation ;



- créer un groupe de travail composé de représentants de l'entreprise et de l'équipe de travail, ainsi que du gouverneur de la région de Sverdlovsk pour élaborer des plans de développement de la mine.





Le protocole a été signé par le ministre de l'Industrie et des Sciences de la région de Sverdlovsk S.V. Perestoronin, directeur général adjoint de LLC "RT-Capital" I.D. Yudin et directeur général par intérim de JSC "Mariinsky mine" S.V. Babouchkine.



Comme on peut le voir d'après le contenu des décisions adoptées, elles ne sonnent pas comme une garantie à 100 % de maintien dans l'emploi. Les représentants des travailleurs parmi les signataires ne sont pas non plus visibles. Cependant, une petite victoire vaut mieux que rien. Après tout, c'est déjà un indicateur que les travailleurs peuvent forcer la direction et les responsables à accepter des conditions qui conviennent aux grévistes. Même si des mesures sont prises en faveur des propriétaires de la mine, les travailleurs, déjà expérimentés, pourront continuer à défendre leurs droits. Et l'expérience des victoires précédentes donne du courage dans les actions futures.