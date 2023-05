Marche pour la paix en Pologne

Une information (envoyée par Bruno Drweski) de Pologne tranchant un peu avec le cliché médiatique d'un pays monolithiquement aligné sur l'OTAN :

"Le 1er mai, la Marche de la Paix a défilé dans les rues de Varsovie pour manifester son opposition à l'entrée en guerre de la Pologne à l'Est et à la mise en œuvre de la politique américaine par les autorités polonaises. Cette manifestation allait attirer plus d'un millier de personnes. Ce n'est pas rien si l'on considère que c'est le jour férié du 1er mai dont les Polonais profitent traditionnellement pour aller voir leurs familles sachant que le 3 mai est aussi la fête nationale avec le pont du 2 mai et le week end. Les banderoles et des slogans affichés étaient entre autre les suivants : "Non à la guerre avec la Russie", "Ici, on est en Pologne !", "Diplomatie oui, non aux sanctions!", "Non à l'OTAN !", "Non à la guerre!", "Oui à la paix! ", "Arrêt de la guerre!", “Le gouvernement au front!”, “Une seule Chine !”, "Duda, Kaczynski – sur le front ukrainien !“ ou encore ”Blaszczak au front" (ministre polonais des armées). Dès le départ, on pouvait entendre des slogans qui ont accompagné la marche tout au long du parcours - “USA – l'empire du mal”, "Non à l'américanisation de la Pologne !", "Ici, c'est Pologne, on n'est pas à Bruxelles – Nous ne soutenons pas Bandera ici !“ et ”Yankees hors d'Europe !". La manifestation était organisée par plusieurs entités, notamment le Mouvement polonais contre la guerre, le Mouvement polonais de la gauche et les Clubs polonais de la pensée. Des représentants de divers groupes politiques et sociaux, de gauche et de droite, ont participé à la manifestation : Le mouvements des 16 exigences, La Pologne du travail, Wataha ("rebelle"), la Voix des citoyens, la Confédération de la Couronne polonaise, l'association patriotique Grunwald, l'Association des Héritiers des Combattants polonais de la Seconde Guerre mondiale, l'association PATRIA, le Comité slave de Pologne, Le Comité polonais citoyen pour la défense des ressources naturelles polonaises (face aux multinationaleset plusieurs associations d'habitants des régions frontalières. Des représentants des Clubs de la Pensée polonaise de Katowice, Szczecin, Cracovie, Varsovie et Poznań étaient également présents. Des Polonais de Norvège, d'Irlande et d'Allemagne étaient également venus. L'ensemble de la manifestation a été organisée de façon compétente et professionnelle".