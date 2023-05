Interstampa : pour la reconstruction d'un parti communiste en Italie

Editorial avril 2023 numéro Interstampa numéro 0

Comité Provisoire pour la Construction du Parti Communiste (CPCPC)

Qui sommes-nous?

par Mao Calliano

Responsable de l'organisation Inter-Presse

Qui sommes-nous? Il est compliqué de l'expliquer, et surtout, d'indiquer le chemin que nous voulons emprunter; cela serait d'autant plus compliqué si nous nous organisions uniquement pour des fins électoralistes. Il n'en est rien, nôtre démarche fut simplement une illusion qui n'avait pas pris en compte certains éléments qui se sont finalement révélés néfastes en commençant par la volonté de Marco Rizzo de se faire élire député et en finissant avec le fait que le parti se soit soumis à des alliances électorales avec des milieux que je me bornerai, pour l'instant, à définir comme étranges et absolument éloignés des orientations classiques de notre action politique. C'est ainsi qu'en février 2022 (avant de quitter le PC) est née l'Association Culturelle INTERSTAMPA avec pour objectif de construire un espace capable de garder en son sein les camarades qui se trouvaient une fois de plus dans la condition de perdre leur organisation de référence. INTERSTAMPA présentait évidemment des caractéristiques différentes de l'organisation classique du parti en se posant, comme beaucoup le font, comme ceux qui préservent la vérité de leurs actions, sans un réexamen approfondi de notre histoire récente. Des années de divisions et de clivages irréconciliables au sein du mouvement communiste compliquent tellement notre chemin. L'écrasante majorité d'entre nous est issue du Parti communiste et a des expériences communes au sein de l'histoire des communistes dans notre pays. Il est inutile d'occulter le fait que beaucoup d'entre nous croyaient fermement au potentiel du PC, parce que, comme nous l'espérions, nous avions atterri dans une organisation qui privilégiait la construction du Parti par rapport aux choix peu concrets d'autres organisations communistes éloignées d'un parti. Les limites d'intervention sont alors plus grandes que celles du Parti car les possibilités de mouvement y sont moins rigides car n'étant pas liées à des schémas raides. Ce contexte nous a permis de travailler avec des personnes et des groupes différents, elle nous a permis aussi, de nouer des relations que nous n'avions pas eu auparavant. Le travail enregistré au cours de cette première année de vie a été diversifié, allant des interventions sur les places publiques et les marchés, sur l'énergie chère aux nombreuses manifestations contre la russophobie, une conférence sur le handicap, un bureau d'aide aux citoyens avec la présence permanente d'un avocat, des conférences sur la défense de la santé publique jusqu'à des initiatives liées à l'opération militaire russe en Ukraine. Cependant, nous sommes conscients que notre travail ne suffit pas à provoquer un renversement de classe ; pour cela, nous devons réorganiser le Parti communiste afin qu'il puisse jouer un rôle moteur pour notre pays dans une nouvelle phase, vers ce nouveau monde multipolaire. Le chemin que nous avons emprunté n'est pas sans obstacles ni difficultés, de plus, les divisions de ces 30 dernières années ont rendu ce travail très complexe. Pas un pas en arrière nous semble-t-il, mais en restant très vigilants, pour ne pas tomber dans le piège: celui d'accorder de l'espace à son cœur, sans utiliser son cerveau.

