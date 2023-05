Ingérence politique des États-Unis au Mexique : le président Lopez Obrador envoie une lettre de protestation à Joe Biden

Envoyé par Bruno Drweski





Le président mexicain AMLO a envoyé à Joe Biden une lettre condamnant l'"interventionnisme" américain, notamment le financement par l'USAID des groupes d'opposition de droite qui tentent de déstabiliser son gouvernement élu.



Ben Norton

10 mai 2023



Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a envoyé au dirigeant américain Joe Biden une lettre critiquant l'ingérence de Washington dans les affaires intérieures de son pays.



Le document dénonce le financement accordé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) à des groupes d'opposition de droite qui ont organisé des manifestations contre le gouvernement élu du Mexique, dans le but de le déstabiliser.



L'USAID est une émanation notoire de la CIA qui a été utilisée pour financer des groupes d'opposition et des tentatives de changement de régime dans des pays qui défient les intérêts de Washington en matière de politique étrangère.

M. López Obrador, connu sous ses initiales AMLO, est le premier président mexicain de gauche depuis des décennies.



AMLO est entré en fonction en décembre 2018 en promettant de mettre fin à la "longue et sombre nuit néolibérale". Il a nationalisé les réserves de lithium et le réseau électrique du pays, annulé la privatisation partielle de l'industrie pétrolière, stimulé les dépenses sociales et augmenté de manière significative le salaire minimum.



Le 2 mai, AMLO a envoyé une lettre à M. Biden. Le bureau du président mexicain a rendu le document public sur son site officiel.



"Depuis un certain temps, le gouvernement des États-Unis, en particulier l'Agence américaine pour le développement international (USAID), finance des groupes ouvertement opposés au gouvernement légal et légitime que je représente, ce qui constitue sans aucun doute un acte d'interventionnisme, violant le droit international et le respect qui devrait exister entre des États libres et souverains", a écrit AMLO.



"De plus, il y a quelques jours, il a été annoncé que cette agence augmenterait le budget alloué aux organisations opposées à notre gouvernement, comme cela a été publié sur le site officiel du département d'État", a-t-il ajouté.



Le président mexicain a lu la lettre lors de sa conférence de presse matinale du 3 mai. La chaîne YouTube officielle de son bureau a même réalisé une vidéo spéciale avec le clip.



"Je pense que c'est très arrogant, très offensant, et je ne peux pas rester silencieux", a déclaré AMLO, en référence à l'ingérence des États-Unis.

Les fonds de la CIA financent l'opposition de droite mexicaine



L'USAID et d'autres organisations gouvernementales américaines, telles que la National Endowment for Democracy (NED), ont financé de nombreux groupes d'opposition de droite au Mexique, en particulier des médias et des organisations dites de la "société civile".



Un exemple marquant est celui de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Mexicains contre la corruption et l'impunité, ou MCCI), un groupe fondé par l'oligarque multimillionnaire de droite Claudio X. González, ll'un des plus fervents opposants d'AMLO.



Le MCCI a révélé sur son site web qu'il était financé par l'USAID et la NED, ainsi que par la tristement célèbre Fondation Ford, liée à la CIA.



La CIA a utilisé les vols d'"aide humanitaire" de l'USAID pour envoyer des armes aux escadrons de la mort d'extrême droite des Contra au Nicaragua dans les années 1980.

Lorsque les Sandinistes sont revenus au pouvoir en 2007, à la faveur d'élections démocratiques, l'USAID a dépensé des milliards de dollars pour financer des groupes d'opposition de droite, qui ont ensuite joué un rôle clé dans une violente tentative de coup d'État en 2018, qui a fait des centaines de morts.



Lors d'une opération de changement de régime visant le Venezuela en 2019, l'USAID a de nouveau été utilisée comme une arme politique, collaborant étroitement avec le ministère américain de la Défense pour tenter de renverser le gouvernement de gauche du président Nicolás Maduro.



Les Nations unies et la Croix-Rouge internationale ont condamné le rôle de l'USAID dans la tentative de putsch au Venezuela, affirmant clairement que l'organisation gouvernementale américaine ne fournissait pas d'aide humanitaire. Un audit interne de l'USAID a même admis en 2021 que l'opération avait violé les principes humanitaires.



La NED a joué un rôle encore plus néfaste dans le financement des plans d'ingérence et des opérations de changement de régime des États-Unis.

Dans un rapport de 1991 vantant les "coups d'État sans spoliation" que Washington avait parrainés dans l'ex-Union soviétique, le Washington Post décrivait la NED du gouvernement américain comme "le papa gâteau des opérations clandestines", lui attribuant le mérite d'avoir "distribué de l'argent aux forces anticommunistes derrière le rideau de fer".



Un cofondateur de la NED, Allen Weinstein, a déclaré au Post : "Une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui a été réalisée clandestinement il y a 25 ans par la CIA".



Des fondations américaines comme Ford et Rockefeller ont historiquement joué un rôle similaire, travaillant en étroite collaboration avec la CIA pour financer des groupes anticommunistes, y compris des groupes violents.



Dans son livre The Cultural Cold War, la journaliste Frances Stonor Saunders a montré comment les fondations Ford et Rockefeller "étaient des instruments conscients de la politique étrangère secrète des États-Unis, avec des directeurs et des officiers qui étaient étroitement liés aux services de renseignement américains, voire qui en étaient membres".

AMLO propose la "coopération et l'amitié", tandis que les politiciens américains d'extrême droite veulent envahir le Mexique



Lors de sa conférence de presse du 3 mai condamnant l'ingérence de Washington, le président Lopez Obrador a proposé que les relations entre les États-Unis et le Mexique soient fondées sur la "coopération et l'amitié".



"Ensemble, nous devrions faire face aux problèmes, comme la question migratoire, le trafic de drogue, en particulier le fentanyl", a-t-il souligné.



À Washington, cependant, des politiciens américains d'extrême droite ont appelé à l'inverse.



D'éminents membres républicains du Congrès ont exhorté l'armée américaine à envahir le Mexique pour s'attaquer aux cartels de la drogue, proposant même une législation pour justifier une intervention.



Les politiciens américains les plus optimistes ont blâmé le Mexique et la Chine pour l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, tout en ignorant comment les grandes sociétés pharmaceutiques ont profité de la création du problème en premier lieu.



AMLO a condamné à plusieurs reprises les menaces américaines contre son pays.



Le 18 mars, il a organisé un grand rassemblement au cœur de Mexico, célébrant l'anniversaire de l'expropriation des réserves pétrolières du pays et criant : "Nous rappelons à ces politiciens hypocrites et irresponsables que le Mexique est un pays indépendant et libre, et non une colonie ou un protectorat des États-Unis !"

Dans un tweet du 1er avril, AMLO s'est emporté :



Ils menacent d'envahir le pays ; ils vendent des armes puissantes sur leurs marchés ; ils ne font rien pour leur jeunesse ; ils souffrent - malheureusement - de la terrible et mortelle pandémie de fentanyl, mais ne s'attaquent pas à ses causes.



Ils ne se soucient pas de l'aide sociale, mais seulement de l'argent.



Alors que les faucons de Washington ont fait des nations étrangères comme le Mexique et la Chine les boucs émissaires de la crise des opioïdes dans leur pays, ils ont largement ignoré les oligarques milliardaires comme ceux de la famille Sackler, qui ont réalisé d'énormes profits en vendant des médicaments hautement addictifs tels que l'OxyContin.



Dans un article retentissant publié en 2018, intitulé "Origins of an Epidemic : Purdue Pharma savait que ses opioïdes étaient largement utilisés", le New York Times a noté : "Un rapport confidentiel du ministère de la Justice a révélé que la société était consciente très tôt que l'OxyContin était écrasé et sniffé pour son puissant narcotique, mais a continué à le promouvoir comme étant moins addictif".



Le Times a écrit : "Purdue Pharma, la société qui a mis au point l'OxyContin



Purdue Pharma, la société qui a semé les graines de l'épidémie d'opioïdes par sa commercialisation agressive de l'OxyContin, a longtemps prétendu qu'elle n'était pas au courant de l'abus croissant de ce puissant analgésique opioïde jusqu'à des années après sa mise sur le marché.



Mais une copie d'un rapport confidentiel du ministère de la justice montre que les procureurs fédéraux qui enquêtent sur la société ont découvert que Purdue Pharma était au courant d'un abus "important" d'OxyContin au cours des premières années qui ont suivi l'introduction du médicament en 1996 et qu'elle a dissimulé cette information.



Les responsables de l'entreprise avaient reçu des rapports indiquant que les pilules étaient écrasées et reniflées, volées dans les pharmacies et que certains médecins étaient accusés de vendre des ordonnances, selon des dizaines de documents précédemment non divulgués qui offrent un aperçu détaillé de l'intérieur de Purdue Pharma. Mais le fabricant de médicaments a continué "en dépit de ces connaissances" à commercialiser l'OxyContin comme étant moins sujet à l'abus et à la dépendance que d'autres opioïdes délivrés sur ordonnance, ont écrit les procureurs en 2006.



Sur la base de leurs conclusions après une enquête de quatre ans, les procureurs ont recommandé que trois hauts responsables de Purdue Pharma soient inculpés de crimes, notamment de conspiration en vue de frauder les États-Unis, ce qui aurait pu les envoyer en prison s'ils avaient été reconnus coupables.



Mais les hauts fonctionnaires du ministère de la justice de l'administration de George W. Bush n'ont pas soutenu cette démarche, ont déclaré quatre avocats qui ont pris part à ces discussions ou qui ont été informés à ce sujet. Au lieu de cela, le gouvernement a réglé l'affaire en 2007.