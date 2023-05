Guerre en Ukraine : les limitations de l'aviation russe

« L’état technique de nos avions est inconnu, ainsi que les capacités de leur électronique embarquée des années 80 »

« Selon des sources occidentales, nous n’avons que neuf avions AWACS obsolètes »

L’auteur de l’article: Victor Alksnis, colonel de l’aviation, député du peuple de

Le journal en ligne « Vzglyad » a publié une interview de l’un de nos pilotes, le commandant d’équipage d’un chasseur de première ligne polyvalent - le bombardier Su-34 [https://vz.ru/society/2023/4/15/1207573.html]. L’interview est intéressante, je l’ai lue avec plaisir. Je vous recommande de le lire également.

Je suis d’accord avec la plupart de ses conclusions et évaluations.

Dans le même temps, j’ai le regret de déclarer que, à en juger par cette interview, il n’y a pas eu de changements significatifs pour le mieux au cours de l’année des hostilités en Ukraine dans l’utilisation de notre aviation. Notre aviation n’est toujours pas en mesure d’avoir un impact significatif sur le cours des hostilités. Fait positif, nous pouvons noter l’apparition, enfin, dans l’arsenal de notre aviation, de bombes aériennes planantes, qui permettent de lancer des frappes de haute précision contre des cibles ennemies stationnaires à longue distance. Mais, à mon avis, c’est le seul point positif.

Et surtout, à en juger par l’interview, il n’a pas encore été possible de supprimer la défense aérienne de l’Ukraine et d’atteindre la suprématie aérienne. Malgré notre supériorité écrasante dans la composition quantitative de l’aviation. En conséquence, nos avions ne sont utilisés que dans la zone de la ligne de contact, c’est-à-dire dans la profondeur tactique de la défense ennemie. C’est pourquoi notre aviation n’est pas en mesure d’isoler la zone de combat et les forces armées ukrainiennes fournissent leurs troupes au front presque sans entrave.

Mais c’est précisément la tâche principale de l’aviation et jusqu’à 70% des sorties devraient en dépendre. Mais, hélas... Même les avions d’attaque Su-34, qui sont principalement destinés à cela, ne sont utilisés que comme avions d’attaque conventionnels de type Su-25 sur la ligne de contact. Mais ils, selon leurs caractéristiques tactiques et techniques, doivent opérer dans des conditions de forte défense aérienne ennemie à une profondeur opérationnelle de 100 à 600 km. Ponts frappants, centres de transport et autoroutes, quartiers généraux et centres de décision, dépôts de munitions et d’armes, installations de stockage de carburant, etc. C’est-à-dire remplir leur tâche principale - isoler la zone de combat.

De quel type d’utilisation active de l’aviation pouvons-nous parler si, selon les informations qui ont été publiées l’autre jour dans les résumés de la journée, seulement QUATORZE ont été menées dans la région d’Artyomovsk (Bakhmut), où les hostilités sont les plus actives!!! des sorties?

En outre, j’ai attiré l’attention sur la phrase de l’interview : « Nos chasseurs sont dans les airs près de la frontière, en service, attendant les avions ennemis. Dès que l’avion ennemi a décollé et s’est élevé au-dessus de 50-100 mètres d’altitude, il devient immédiatement visible dans la vue. La question se pose: « Où sont nos avions de détection et de contrôle radar à longue portée (AWACS) de type A-50 (A-50U), qui devraient assurer un contrôle permanent de l’espace aérien de l’Ukraine et des régions frontalières de la Fédération de Russie et assurer le guidage de nos avions de combat vers des cibles aériennes ennemies, y compris des drones? Pourquoi nos chasseurs sont-ils obligés de « rester en l’air », de ne pas être en service de combat au sol et, sur ordre de l’A-50, d’intercepter des cibles aériennes et de les viser ? Après tout, pour un avion AWACS, il n’est pas nécessaire que la cible gagne de l’altitude de 50 à 100 mètres, il la voit même au décollage. Pourquoi les drones ukrainiens volent-ils déjà vers la région de Moscou sans entrave? »

Et cela signifie que nous avons de sérieux problèmes avec les avions AWACS, mais plutôt qu’ils en manquent, et il est donc évident que l’espace aérien à basse altitude n’est contrôlé ni au-dessus de l’Ukraine ni au-dessus des régions frontalières de la Fédération de Russie. Selon des sources occidentales, nous n’avons que neuf avions AWACS obsolètes, contrairement à des dizaines d’avions AWACS des États-Unis et de leurs alliés, qui sont activement utilisés pendant le conflit en Ukraine et contrôlent son espace aérien presque jour et nuit. De plus, l’état technique de nos avions est inconnu, ainsi que les capacités de leur électronique embarquée des années 80.

C’est pourquoi j’ai lu l’interview avec intérêt. D’un autre côté, j’étais contrarié. Malheureusement, il n’y a pas eu de tournant dans l’utilisation de notre aviation en Ukraine au cours de l’année des hostilités. Et sans aviation, il sera très, très difficile de vaincre l’ennemi.

