Guerre en Ukraine, jour 450, 19 mai 2023

Opération spéciale de la Russie en Ukraine, 19 mai. Diffusion en ligne. Jour 450 - Histoire et société

Non seulemet le monde s'installe dans une logique de guerre mais celle-ci devient de plus en plus une logique de civilisations. Quand on connait les préoccupations de Marx et Engels à la veille d...

https://histoireetsociete.com/2023/05/20/operation-speciale-de-la-russie-en-ukraine-19-mai-diffusion-en-ligne-jour-450/