Commémoration de la Victoire malgré les agressions des nervis bandéristes à Paris le 8 mai

Voici mon article sur notre Marche de commémoration citoyenne de la Victoire sur le nazisme du 8 mai.

Commémoration Citoyenne de la Victoire des Alliés sur le nazisme 8 Mai 1945 – Mémoire et Paix – Titre du site (wordpress.com)

J'y ai inclus les photos, les videos de notre cortège de République au Père Lachaise et celles des discours: hommage à la Résistance française devant la sépulture d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, hommage aux jeunes du secrétariat de Jean Moulin devant celle de Daniel Cordier et un discours sur la Résistance communiste.

Il y a aussi le très bel hommage de mon ami polonais Michal Nowicki à son grand père déporté à Buchenwald, et surtout la note finale combattive des jeunes communistes du PRCF qui ont été très vaillants et offensifs!

Nous avons constamment été attaqués par les jeunes bandéristes de République jusqu'à l'intérieur du Père Lachaise ou ils ont même attaqué notre hommage à la Résistance française... désignant par là le camp dans lesquels ils et elles se situent.

Heureusement les jeunes militants communistes du PRCF ont composé un service d'ordre très efficace et combatif et ont mis en fuite les agresseurs à chaque fois sans que la police n'intervienne et ne sabote notre cortège.

Ce fut même très symbolique car j'ai reçu le témoignage de reconnaissance de femmes russes qui remerciaient les jeunes communistes français pour leur présence et leur protection. Quelque chose change, on dirait que les bonnes traditions reviennent!

Ce fut donc une commémoration réussi, mais le matin nous avons du annuler les hommage à d'autres Résistants français faute d'accord entre organisations. Cependant j'ai inclus dans mon article les biographies de ces Résistants et Résistantes que j'avais préparées, à des fins d'éducation populaire:

Emmanuel d'Astier de la Vigerie et les autres Résistants des MUR (Berthy Albrecht, Henri Frenay, Jean Pierre Lévy, Pascal Copeau), Daniel Cordier et les jeunes femmes et jeunes hommes du secrétariat de Jean Moulin, Le colonel Passy et Pierre Brossolette, Claude Bouchinet-Serreulle, Les femmes de la France Libre (Eve Curie, Elisabeth de Miribel, Jeannette Guyot, Jannine Raynaud), Jacques Bingen, Clara Malraux et le MRPGD de Michel Cailliau, Stéphane et Vitia Hessel - (avec mention sur le thème que Stéphane Hessel a déclenché une dernière Résistance à 95 ans en 2011 avec Indignez vous) Le général Pierre Koenig et Susan Travers,les soldats dit coloniaux et étrangers dans la France Libre.

Ces biographies vont peut être encore servir si on s'organise autrement la prochaine fois.

En attendant j'espère vous retrouver à la commémoration du 80ème anniversaire du CNR par le PRCF le 27 mai prochain.

Amitiés

Monika