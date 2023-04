Schisme théologique et géopolitique dans l'Église anglicane

Texte signalé par Axel Moumbaris

Note de GQ, 26 avril 2023 : Il se formerait donc une sorte d'internationale conservatrice multipolaire sur le dos des LGTB qui se retrouvent en effet à leur grand dam instrumentalisés pour le moment dans le défense de l'Occident - chrétien ! C'est un symptôme de plus de la fin du contrôle occidental sur le monde, mais il est clair que donner une telle base idéologique à l'anti-impérialisme serait non seulement injuste et erroné, mais contreproductif. Et on imagine mal les Cubains ou les Chinois s'engager dans cette direction.

Écrit par James M. Dorsey

Un schisme qui pourrait déchirer l'Église anglicane ne concerne pas seulement les droits des LGBTQ. Il s'agit de différences culturelles et religieuses fondamentales qui pourraient avoir de profondes conséquences sur la bataille géopolitique visant à façonner l'ordre mondial du XXIe siècle.

Ce clivage soulève également des questions sur les priorités de l'Église d'Angleterre à un moment où la congrégation anglicane du Nigeria, qui abrite la plus grande communauté anglicane du monde, fait l'objet d'attaques persistantes de la part de milices musulmanes dans un contexte d'escalade de la violence dans le pays, qui vise de multiples communautés .

Malgré cela, la Société internationale pour les libertés civiles et l'État de droit, basée au Nigeria, a indiqué l'année dernière que 52.250 chrétiens avaient été tués au Nigeria au cours des 13 dernières années . Les djihadistes ont également tué 34 000 musulmans pendant cette période.

Le politologue Jideofor Adibe note que les violences entre musulmans et chrétiens font la une des journaux en raison de la concurrence entre les deux groupes religieux .

"Les deux religions se disputent constamment l'espace et le contrôle. Chacune soupçonne l'autre de vouloir empiéter sur son espace et de débaucher ses membres", a déclaré M. Adibe.

"De même, de nombreux musulmans craignent que la mondialisation et la culture occidentale ne sapent l'islam et les considèrent donc avec suspicion, voire avec antagonisme", a ajouté M. Adibe.

Interrogé sur les déclarations de Justin Welby, l'archevêque de Canterbury et chef cérémoniel de la communauté anglicane mondiale, le conseiller national aux affaires interreligieuses de l'ecclésiastique, le révérend Richard Sudworth, a dirigé cet article vers une liste en ligne des déclarations de M. Welby au cours de la dernière décennie qui font référence au Nigeria.

La plupart des 43 déclarations ne font pas référence à la violence ou ne la mentionnent que sommairement.

Ironie du sort, Nahdlatul Ulama, un mouvement conservateur de la société civile musulmane réformiste basé en Indonésie, s'est discrètement engouffré dans la brèche laissée par l'Église anglicane.

Le groupe a inclus l'archevêque Henry Ndukuba, le primat du Nigeria, dans la plénière d'ouverture d'un sommet de chefs religieux à Bali en novembre. Ce sommet s'inscrivait dans le cadre de la préparation, l'année dernière, de la réunion du Groupe des 20, présidée par l'Indonésie, qui rassemblait les dirigeants des plus grandes économies du monde.

Le rassemblement religieux avait pour but de positionner la religion comme une solution aux problèmes mondiaux plutôt que comme une partie du problème.

"Le Nigeria est désormais l'un des pays les plus dangereux pour les chrétiens... Ce qui est le plus problématique dans la situation actuelle, c'est que très peu de gens sont prêts à écouter les victimes... L'Occident insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'affrontements tribaux entre éleveurs et agriculteurs, les uns et les autres luttant pour des ressources économiques limitées en raison du changement climatique", a déclaré M. Ndukuba lors de la réunion.

Les critiques accusent le palais de Lambeth, résidence de l'archevêque de Canterbury, de se préoccuper davantage du sort de la communauté LGBTQ que de celui des fidèles africains de l'Église.

Selon ces critiques, la position de l'Église anglaise a été à l'origine du rejet de la direction de M. Welby par 1.300 membres du clergé et laïcs anglicans réunis dans la capitale rwandaise de Kigali pour la quatrième Global Anglican Futures Conference (GAFCON IV).

"La direction de la Communauté anglicane se déplace vers le Sud, en particulier vers l'Afrique. Cette évolution a des conséquences majeures pour la politique étrangère de l'Occident. Cela met le christianisme en Afrique en opposition directe avec les éléments clés de la politique étrangère actuelle des États-Unis et de l'Europe", a déclaré un observateur qui entretient des liens étroits avec le palais de Lambeth et les dirigeants de l'Église anglicane au Nigeria.

Dans ce que la conférence a appelé l'engagement de Kigali , les anglicans ont déclaré qu'ils n'avaient aucune confiance dans la capacité de l'archevêque de Canterbury ou "des autres instruments de la communauté dirigés par lui (la conférence de Lambeth, le conseil consultatif anglican et les réunions des primats)... à fournir une voie divine qui sera acceptable pour ceux qui sont attachés à la véracité, à la clarté, à la suffisance et à l'autorité des Écritures".

En réponse à l'invitation faite l'année dernière à des évêques homosexuels mariés à une conférence mondiale du clergé anglican, la déclaration de Kigali, lue par M. Ndukuba, a déclaré que l'accueil réservé par M. Welby à "la mise à disposition de ressources liturgiques pour bénir ces pratiques contraires aux Écritures [...] rend indéfendable son rôle de leader dans la Communion anglicane".

Le schisme au sein de l'Église est la dernière retombée de la résistance des conservateurs du Sud aux efforts déployés par les États-Unis et l'Europe pour imposer la reconnaissance des droits des LGBTQ. Et ce, en dépit d'un rejet officiel et public généralisé.

La sensibilité de la question et le rejet d'une approche occidentale descendante par les gouvernements et les groupes de défense des droits de l'homme et des droits des LGBTQ se sont manifestés publiquement pendant et avant la Coupe du monde de football au Qatar l'année dernière.

Si les Qataris étaient prêts à accepter une réforme du régime onéreux des travailleurs migrants dans leur pays, ils étaient, dans l'ensemble, tout au plus disposés à adopter une politique de «ne pas demander, ne pas dire» ("don't ask, don't tell") à l'égard des supporters LGBTQ pendant le tournoi.

Le journaliste sportif Karim Zidan a noté que les militants occidentaux n'avaient pas pris contact avec les personnes LGBTQ du Qatar et d'autres pays du Moyen-Orient pour savoir ce qu'elles pensaient des approches occidentales.

"Beaucoup de ces personnes ne veulent pas du traditionnel coming out ou de la sortie du placard tels qu'ils sont perçus dans le monde occidental. Ce n'est pas exactement la façon dont une grande partie du monde arabe veut traiter cette question. Je l'ai entendu personnellement de la part de mes amis. Ils n'ont pas l'impression d'être familiarisés avec la façon dont les choses sont traitées dans le monde occidental", a déclaré M. Zidan.

De même, l'exploitation par la Russie, depuis plus d'une décennie, du clivage culturel et religieux entre le Nord et le Sud est l'un des facteurs qui expliquent la réticence des pays du Sud à condamner l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine. Le rejet par M. Poutine de la diversité des genres et des sexualités lui a valu les faveurs des conservateurs du Sud.

Il y a dix ans, le Club de discussion russe Valdai a organisé à Marrakech une réunion des groupes islamistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Des fonctionnaires et des journalistes russes ont affirmé que les chrétiens orthodoxes et les musulmans partageaient des valeurs communes .

Les Russes ont affirmé que les homosexuels et l'égalité des sexes menaçaient le droit des femmes à rester à la maison et à servir leur famille, et que l'Iran devait être le modèle en matière de droits des femmes.

"C'est une stratégie brillante si elle fonctionne", a déclaré un analyste russe à l'époque.

L'analyste n'avait pas à s'inquiéter. L'incapacité des États-Unis et de l'Europe à comprendre qu'enfoncer les notions occidentales dans la gorge des conservateurs du Sud plutôt que de s'engager dans un processus à long terme prenant en compte les préoccupations locales risque de se retourner contre eux.

Certes, l'effort russe n'entraîne pas automatiquement un soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toutefois, il est susceptible de créer un sentiment de valeurs partagées qui sape l'influence occidentale.

De même, les anglicans réunis à Kigali n'avaient pas la Russie ou l'Ukraine à l'esprit. Malgré tout, le schisme de l'Église anglicane est une nouvelle entaille dans l'armure de l'Occident.

James M. Dorsey est un journaliste et universitaire primé, Senior Fellow à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour et Adjunct Senior Fellow à la S. Rajaratnam School of International Studies de l'Université technologique de Nanyang. Il est l'auteur d'une chronique et d'un blog, The Turbulent World of Middle East Soccer.