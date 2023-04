Relations Chine – Union Européenne : sur le voyage de Macron et de Von der Leyen

Notant que cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'UE, Mme Mao a déclaré que : « le développement sain et régulier des relations Chine-UE servait les intérêts communs des deux parties et contribuait à la paix et à la stabilité dans le monde et face à la situation internationale déstabilisée, aux défis émergents en matière de sécurité mondiale et à la lenteur de la reprise économique, la Chine et l'UE devraient poursuivre le respect mutuel, les avantages mutuels et les résultats gagnant-gagnant, ne pas détourner l’attention sur des questions secondaires ,surmonter les difficultés, et se concentrer sur le terrain d'entente et la coopération »