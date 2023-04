Conférences à la Sorbonne du Centre universitaire d'études marxistes (avril, mai et juin 2023)

MARDI 16 mai à 19h

(campus Pierre et Marie Curie), conférence de Pierre Rimbert (sociologue et journaliste au Monde Diplomatique) et Serge Halimi (journaliste,directeur du Monde Diplomatique) à partir de leurs articles sur l’Ukraine dans le Monde Diplomatique et en particulier le dernier « les médias, avant garde du parti de la guerre « (mars 2023).

(Notez bien c’est un mardi et non un jeudi, la date a été difficile à trouver. Pierre Rimbert et Serge Halimi sont très actifs comme chacun le sait.)

JEUDI 8 JUIN à 18h30, Antoine Vatan

(économiste à l’Université Paris Nanterre) à partir de son livre« La situation de la classe laborieuse en France » (publié aux éditions Delga, 2022) et en particulier autour de la question de ce qu’est la classe ouvrière aujourd’hui dans le processus de concentration des entreprises et de socialisation du travail.

D’autre part nous avons une conférence la semaine prochaine :

JEUDI 13 avril à 18h30, autour du livre de J. Fourquet et J.L. Cassely « La France sous nos yeux », avec Michel Gruselle

Le jeudi 13 avril 2023 à 18h30

Michel GRUSELLE

Causes et conséquences de la

désindustrialisation en France

autour du livre «La France sous nos yeux»

de J. Fourquet et J.L. Cassely

En présentiel : Sorbonne-Université, campus P. et M. Curie, place Jussieu

75005 tour 32, 1ème étage, couloir 32/42, salle 101, (Métro Jussieu).

Si vous ne pouvez assister à cette conférence vous pourrez l’écouter sur

notre site : cuem.info

Pour tout renseignement : cercle.univ.etud.marxiste@gmail.com

Michel GRUSELLE est Directeur de Recherche émérite au CNRS, à Sorbonne Université. Auteur de nombreuses publications. Il est Président du CUEM.