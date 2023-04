Analyse du congrès de la CGT par un délégué : Matthieu Bolle-Reddat, cheminots de Versailles

Mon analyse de simple congressiste, resté en grève reconductible pendant l'ensemble de ce 53ème Congrès de la CGT :

Les délégués des Syndicats ont sanctionné la direction sortante quant à ses dérives réformistes et à ses pratiques de violation de la démocratie syndicale,



Les délégués des Syndicats ont rejeté le "Plus jamais ça" et le projet de fusion avec la FSU ou Solidaires dans le document d'orientation, et réaffirmé le caractère de classe de notre CGT,



Le courant ouvertement révolutionnaire, incarné par Olivier Mateu dans la CGT, obtient 36,5% des voix,



A l'inverse d'une gestion clanique, qu'on nous disait ineluctable, un bureau de compromis à été élu, unissant la famille CGT.

Avec Sophie Binet comme SG et Laurent Brun comme administrateur qui, s'il nous manquera à la Fédération, saura impulser et mettre sa capacité de travail au service du renforcement de notre organisation et du développement des luttes dans tous les secteurs.

Le nouveau bureau a réaffirmé à la clôture : "ni pause, ni médiation : on continue la lutte jusqu'au retrait !!!!