Le jardin et la jungle : mode de production capitaliste et fragmentation du marché mondial (Rete dei Comunisti)

Le jardin et la jungle : mode de production capitaliste et fragmentation du marché mondial

Il est devenu évident que nous entrons dans une nouvelle phase historique. Il est également devenu évident que le "vieux monde se meurt" et qu'il convient d'étudier les caractéristiques du "nouveau monde qui s'efforce de naître".



Afin d'initier un chemin commun d'analyse, de recherche et de confrontation sur le nouveau monde qui émerge - celui qui, dans les cercles dirigeants européens, a déjà été divisé en "Jardin et Jungle" - la Rete dei Comunisti (Italie) a convoqué un Forum les 18 et 19 mars qui commencera à étudier les différents aspects de ce qui est configuré comme une nouvelle division en blocs.



La poussée en faveur du multipolarisme ne découle pas uniquement de la nécessité de surmonter le monde unipolaire dirigé par les États-Unis. En fait, la fragmentation actuelle du marché mondial redéfinit la géographie économique et politique des relations internationales qui a émergé d'abord à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis à la suite de la dissolution de l'URSS.



Au cours des crises de ces trois décennies, différents capitalismes se sont affirmés et ont parfois éclaté et/ou se sont affrontés. Cependant, toutes les contradictions du mode de production capitaliste qui a caractérisé le développement social au cours des derniers siècles restent présentes dans le monde.



La crise de la mondialisation capitaliste actuelle et la précipitation des contradictions inhérentes au système dominant ont remis sur le devant de la scène la guerre et toutes les inconnues des nouvelles relations mondiales qui peuvent naître d'une telle rupture.

Comprendre à quels scénarios et à quels espaces les subjectivités politiques et de classe devront se mesurer devient une nécessité qui ne peut plus être reportée.



La Rete dei Comunisti (Italie) entend lancer un premier moment de confrontation de fond sur les caractéristiques de cette nouvelle phase historique, les scénarios possibles et les forces matérielles qui agissent sur elle et en son sein.



Sur la base de cette exigence, il a convoqué un forum national intitulé "Le jardin et la jungle. Mode de production capitaliste et fragmentation du marché mondial" - les 18 et 19 mars à Rome.



Le Forum des 18 et 19 mars sera divisé en quatre sessions de discussion :

- Mode de production capitaliste et fragmentation du marché mondial

- La politisation et la militarisation de l'affrontement entre les nouveaux blocs

- Les conséquences de la fragmentation sur la composition des classes en Italie et en Europe

- Les crises internes des États-Unis et de l'Union européenne.



Les sessions seront ouvertes par des documents préparés par la Rete dei Comunisti (Italie) et seront ouvertes aux communications et aux interventions de ceux qui souhaitent contribuer à la discussion et à la recherche.



Salutations internationalistes,

Rete dei Comunisti (Italie)