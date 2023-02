Tremblements de terre en Syrie et en Turquie : il faut lever les sanctions !

Envoyé par JW, une proposition de communiqué commun aux organisations qui militent pour la paix;

Tremblement de terre en Turquie et Syrie : solidarité internationale et levée immédiate des sanctions économiques contre le peuple syrien !

Le tremblement de terre qui a frappé hier la Turquie et la Syrie, y faisant des milliers de morts et de blessés, mais aussi des dizaines voire centaines de milliers de sans-abris en plein hiver suite à la destruction de leur maison, pose avec plus d'acuité que jamais la question de la levée des "sanctions économiques" occidentales contre la Syrie et son peuple.

Un embargo économique qui s'apparente ni plus ni moins à un acte de guerre indirecte, illégal au regard du Droit international et tragique sur un plan humanitaire. D'autant plus que ces sanctions économiques touchent avant tout une population civile déjà durement meutrie par une décennie de guerre et désormais frappée de plein fouet par une tremblement de terre meurtrier, en entravant la reconstruction de ce pays et la nécessaire aide dont il aurait aujourd'hui besoin, au même titre que la population de Turquie touchée par cette tragédie, pour faire face à l'urgence humanitaire.

Plus que jamais, tout pacifiste conséquent se doit de demander la levée immédiate de ces "sanctions économiques" illégales et scélérates contre le peuple syrien et de réclamer une aide d'urgence pour les populations civiles de Turquie comme de Syrie pour faire face à la catastrophe humanitaire en cours.

Reçu le 7 février 2023