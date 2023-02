Sous l'exclusion de la Russie des cérémonies de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, une longue histoire est à l'œuvre

Finalement l’exclusion des Russes, pourtant les vrais libérateurs d'Auschwitz, des cérémonies de la libération du camp est révélatrice d’une réalité historique aussi peu évoquée qu’elle est transparente.

On a dit, Primo Levi par exemple, que Auschwitz ne pouvait pas être compris (d'autres qui ne sont pas des témoins directs en on fait une expression du mal métaphysique, permettant ainsi le retour du diable dans la dignité du concept).

Y avoir été et d’avoir survécu, cela lui avait donné le droit de témoigner en premier, mais non d’interdire la réflexion aux autres, y compris sur son propre témoignage.

Car il n’est pas du tout difficile de comprendre Auschwitz. C’est l'anticommunisme hystérique de l'Europe sortant tout juste de la guerre de 1914-1918 pour être confrontée à la révolution bolchevique en Russie et à la possibilité de sa diffusion en Europe qui a conduit à Auschwitz.

Depuis la Commune de Paris, on sait que la lutte contre le prolétariat et la répression de ses révolutions armées a une tendance extrême et génocidaire. Elle s'est montrée dans toute sa cruauté aussi en Espagne à partir de 1936.

C’était le retour en Europe du mot d’ordre colonial contemporain : « exterminez toutes ces brutes ».

Mais pourquoi par haine des communistes tuer des juifs, exterminer les juifs, qui ne sont pas vu comme des « brutes » même par les antisémites, et dont certes certains étaient communistes, mais dont la majorité ne l’était pas du tout ?

Il faut alors se souvenir de la phrase de Lénine : la théorie révolutionnaire scientifique vient au prolétariat du dehors, parce que le prolétariat ne dispose pas, comme c’est évident, des loisirs et des revenus suffisants pour acquérir cette théorie de manière approfondie et utilisable. Pour lui, ce « dehors » signifiait le milieu intellectuel révolutionnaire russe, biélorusse et ukrainien qui était composé davantage d’étudiants aisés, d’aristocrates déclassés, de fils de popes que de juifs, même s'il y en avait une bonne proportion chez les bolcheviques, en premier lieu Trotsky, qui a suscité une haine absolument démentielle dans les médias occidentaux pendant la guerre civile de 1917 à 1922 – pour être tout a fait pardonné ensuite quand il a quitté l’URSS en 1929.

Mais pour la bourgeoisie, ce n’est pas la théorie, c’est la conscience elle-même qui vient du dehors aux ouvriers, qui sinon sont contents de produire de la plus-value pour leurs patrons, et cette conscience – qui pour elle n’est qu’une dangereuse illusion- est venue des Juifs. Les Juifs sont envisagés dans ce bricolage idéologique hâtif mais propagé avec fanatisme comme une fraction de la bourgeoisie, la plus libérale et la plus orientée à gauche, qui a trahi sa classe, qui a corrompu les ouvriers pour conquérir un pouvoir occulte, et qui a œuvré sournoisement à l’expulsion des rentiers de la terre de leurs sinécures diplomatiques et de leurs commandements militaires.

Or, ce qui tombait bien pour cette reconstruction fantasmatique de l’histoire, c’est que les Juifs n'étaient guère appréciés dans le prolétariat non plus. Leur position sociale intermédiaire dans des sociétés en mutation rapide les exposaient aux ressentiments les plus divers – en Europe de l’Est ils tenaient lieu de classe moyenne urbaine – et à l’hostilité de classe des paysans, et leur forte présence parmi les ouvriers en Pologne et en Ukraine tenait au fait qu’une grande partie du prolétariat peu nombreux de ces pays qui n’en étaient qu’au début de leur industrialisation était composé de cadets déclassés de la nombreuse très petite bourgeoisie des ghettos, dont le niveau d’éducation était néanmoins bien supérieur aux autres ouvriers de la région. La bourgeoisie a donc utilisé l’idéologie antisémite, le « socialisme des imbéciles » à l’intention des masses d'Europe pour détourner leur colère sociale vers un leurre ethnico-religieux exprimé dans le langage de l'idéologie raciste dominante à l'époque dans tout l'Occident.

Il était donc possible tout en sacrifiant des concurrents redoutés dans l'accès aux professions intellectuelles de faire d’une pierre deux coups : détruire - pensait-on- l’influence du marxisme dans la classe ouvrière à la source (Marx, Rosa Luxembourg, et bien d’autres dirigeants ou agitateurs socialistes n’étaient-ils pas d’origine juive?) et orienter la haine de classe des prolétaires non-juifs et des paysans vers des adversaires de substitution.

Depuis 1945, parmi les communautés juives organisées un gros effort a été fait pour se distancier des mauvaises fréquentations idéologiques qui avaient conduit à l’amalgame meurtrier entre les Juifs et les communistes, et le projet sioniste a été favorisé, qui dès l’origine avait pour but de son coté de détourner les énergies révolutionnaires des prolétaires juifs d’Europe de l’Est vers l’utopie nationaliste. Mais outre-Atlantique les Juifs sont restés longtemps marqué à gauche, dans la principale communauté en dehors d’Europe, qui n’avait pas vécu la Shoah directement. Le culte mémoriel de la vingt-cinquième heure qui y est associé a eu pour fonction dans cette aire géographique d’y propager cette réorientation politique.

Aujourd’hui tout ce beau monde, réconcilié des Juifs aux Ukrainiens et des Allemands aux Polonais comme dans OSS 117 communie à Auschwitz maintenant, dans la haine des Russes qui à leur tour portent le chapeau du communisme.

GQ 4 février 2023.