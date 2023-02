les conditions politiques et sociales d'un grand conflit social en France en 2023 sont-elles réunies?

TOUTES LES CONDITIONS POLITIQUES ET SOCIALES SONT RÉUNIES, POUR QU’IL Y AIT UN GRAND CONFLIT SOCIAL EN 2023!

On est très prudent de caractère. Mais pour une fois, on peut écrire : toutes les conditions politiques et sociales sont réunies, pour qu’il y ait un grand conflit social en France, (ou ailleurs) au cours de ce printemps 2023; D’abord, ce n’est pas moi qui le dis : mais Macron lui-même, lors de la discussion cet été de la loi Pouvoir d’achat : vague dispositif donnant quelques miettes aux riennes et aux riens que nous sommes. Macron lui-même avait annoncé un grand conflit social, comme on peut le lire dans le Canard Enchainé, page 2, de juillet 2022. Naturellement, j’étais tombée de l’armoire !

Fichtre, d’habitude, ce sont les grévistes qui voient l’avenir en rouge. Inversement, nos Présidents calment nos ardeurs revendicatives tout ce qu’ils peuvent. Sarkosy ne disait-il pas en 2008 ? « En France, lorsque les syndicats font grève, on ne le remarque même pas » ! (sic).

Que se passe-t-il tout à coup, pour qu’il y ait un tel revirement d’attitude dans la tête de ceux qui nous gouvernent ? J’aurais plusieurs explications :

D’abord, s’impose l’analyse laser de l’ex ambassadeur à Beyrouth, Alastair Crooke, écrivant dans Réseau International dans un article du 2 septembre, publié dans la revue : Strategic Culture, journal alternatif anglophone.

1-°)- Les gouvernements occidentaux doivent : a°)- soit provoquer une misère économique d’une ampleur telle qu’elle mettrait à l’épreuve le tissu politique démocratique de n’importe quel pays. b°)- Soit abandonner leur soutien à Kiev.

Et en conclusion : « Poutine a besoin de maintenir une certaine pression sur l’Ukraine pour que la pression continue. Il n’est probablement pas prêt à faire des compromis. L’hiver dans l’UE sera encore plus difficile, les pénuries d’énergie et de nourriture risquant de provoquer des troubles sociaux »(sic)..

L’explosion du prix de l’énergie, consécutive aux sanctions des occidentaux contre la Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine, pèse lourdement sur chaque ménage français. Suite aux sanctions de l’UE contre la Russie, et la spéculation d’un capitalisme de casino sur le prix de l’énergie, le prix du mégawatt de l’électricité est passé de 65 à 800 euros à ce jour. Idem pour le prix du pétrole, gaz, etc… Lorsqu’on sait que 80% des français ont déjà du mal à boucler leur fin de mois, avec l’ancien tarif du prix de l’électricité : on n’ose imaginer la hausse vertigineuse des factures, que vont recevoir nos concitoyens, à la sortie de l’hiver.

Surtout que l’hiver s’annonce froid, explique étude européenne : » le plus froid de ces dix dernières années. Surtout au cours de janvier et février 2023″ (sic) (cf article LCI du 22 octobre 2022).

1-1°)-De façon cynique, cette pénurie de chauffage est voulue tant par les américains (mise en oeuvre du Grand Reset). Que par « le président Poutine », -analyse BATIUSHKA, dans un article du 23 octobre de Réseau International.. Donc Poutine attend l’hiver 2023? afin de donner aux peuples d’Europe occidentale des occasions de réfléchir, puis de forcer leurs dirigeants veules à rejeter la tyrannie américaine », dixit l’article.

Le Peuple français va descendre dans la rue, comme le font déjà avec succès les Britanniques (1,5 millions de personnes dans la rue). Allemands. Belges. Grecs. Italiens. Tchèques. Autrichiens. Hongrois….

En d’autres termes, soit la classe politique européenne sauve sa peau et l’économie de son pays en se rabattant sur le gaz russe “bon marché”. Soit elle reste alignée sur Washington, expose son Peuple à la misère et à la Révolte, rien que pour survivre. Ensuite, le Peuple français descendra immanquablement dans la rue. Et là, avec macron, il y aura explication…!

2°)-LE PEUPLE FRANÇAIS SURFE SUR UN CYCLE « HAUT » DE CONFLICTUALITE. ET BENEFICIERA DE LA FENETRE DE TIR OUVERTE PAR LA VICTOIRE A VENIR DE LA RUSSIE EN 2023, CONTRE LES AMERICAINS ET SES VASSAUX DONT LA FRANCE !

2-1°)- Bilan positif de la rentrée sociale 2022 :

Avec la grève des raffineurs d’une durée de plus de trois semaines, nous avons connu une rentrée sociale à la hauteur de tous nos espoirs. Aux raffineurs grévistes sont venus s’ajouter les salariés des 11 centrales nucléaires. Cheminots, dockers, agents de la RATP. Le Louvre…. Salariés grévistes de Stellantis, Groupama, Armor Meca, Renault Trucks, Carrefour…

Ces grèves sont souvent “payantes”. Ainsi, à l’entreprise Arc-en-ciel, les salariés ont obtenu un treizième mois et une prime de panier, selon une info du JDD du 15 octobre 2022. Chez Groupama, un quart du personnel a cessé le travail fin septembre. Du jamais vu depuis dix ans, déclare la déléguée CFTC.

A la longue et courageuse grève des raffineurs est venue s’ajouter la grève des contrôleurs SNCF, qui a même impacté le jour de Noël 2022. Nouvelle grève qui s’est terminée par un compromis favorables aux grévistes.

Ce retour de la combativité ouvrière n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il participe d’un ”cycle” de conflictualité élevé

.2°)-Le Peuple français surfe sur un cycle haut de conflictualité :

a)-Présentation de l’ouvrage de Goetz-Girey : « Les mouvements de grève en France », édition Sirey, 1965

L’économiste Robert Goetz-Girey a analysé les grèves sur la durée, dans un livre majeur, intitulé : « Les mouvements de grève en France », édition Sirey, 1965. L’auteur analyse la période allant de 1919 à 1962. Avec des pics de JINT (journées individuelles non travaillées) en 1919 et 1920, avec respectivement 15, 478 millions de JINT et 23,112 millions de JINT. 1947 (22, 673 millions de JINT). 950 : 11, 728 millions de JINT ; Des années de forte conflictualité en 1921 (7, 027 millions JINT). 1930 (7, 209 millions JINT ), 1949 (7, 129 000 JINT), 1953 (9722000 JINT).

Ce qui est plus intéressant, c’est qu’il montre qu’une poussée de conflictualité n’est jamais un cas isolé. Mais s’inscrit dans un « cycle » de conflictualité ascendant. Goetz-Girey parle de « fluctuation cyclique » : par exemple, entre 1934 et 1939 suivie du succès du Front Populaire e n1936.

La conflictualité s’inscrit toujours sur une période longue. Elle est suivie de périodes de décroissance du nombre de JINT et de manifestations de rue, s’inscrivant également dans la durée.

b°)-Le Peuple français 2022 surfe sur un cycle de conflictualité haut

S’agissant de la période récente, 2009-2022, on peut parler de cycle “haut” et important à cause des pics de conflictualité suivants :

*à cause du mouvement social contre la réforme des retraites voulue par Sarkosy : 2,3 millions de manifestant le 6 octobre 2009.

*1 million de manifestants le 31 mars 2016 contre le projet de loi Khomri.

*2 millions de manifestants le 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites voulue par macron.

*Entre 2,8 et 6,5 millions de manifestants contre le pass sanitaire le 31 juillet 2021.

Autrement dit, et contrairement à ce qu’écrivent l’économiste marxiste Vincent Gouysse et le sociologue Jean-Pierre Garnier, dont au demeurant j’admire beaucoup les écrits : LE PEUPLE FRANCAIS NEST PAS RESIGNE. Il se bat avec courage et détermination. Mais se heurte à chaque fois à l’absence de débouché politique de leur mouvement social. Ainsi, le 20 mai 1968, Mitterrand a fait un communiqué de presse pour dire qu’il était prêt à une alternance du pouvoir. Inversement, nous avons eu un mouvement social de huit semaines contre la réforme des retraites (5 décembre 2019-février 2020), à aucun moment, le corrompu Mélenchon n’a proposé de relayer politiquement ce long mouvement de rue.

Le Peuple français est donc très conscientisé. Très hostile au capitalisme mondialiste mortifère est dans la rue. Il ne fait aucun doute qu’une triste aggravation de sa situation salariale ne peut que l’amener à contester ouvertement la sauvagerie (mise en oeuvre forcée du Grand Reset), que veut lui imposer l’état profond américain et son agent aux ordres : Macron. Ainsi, un sondage dUJDD du 15 décembre 2022 montre que deux tiers des français s’attendent à un mouvement social important en janvier 2023

D’autant, que le monde unipolaire dirigé par les seuls Etats-Unis est pareil à l’Empire austro-hongrois de 1914, agonisant. Nous nous dirigeons de plus en plus vers un monde multipolaire, où les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine…). Ces nations auront leur mot à dire.

3°)-Le Peuple français va bénéficier de la victoire à venir de la Russie en 2023, contre les américains et naturellement ses vassaux, dont la France. Ce n’est pas moi qui le dis, mais l’historien miliaire Sylvain Ferreira dans une interview du 22 octobre 2022 sur la chaine Télé-Libertés, intitulé : « Le vrai plan de Poutine ».

Je vous recommande de voir cette vidéo collector, surtout la fin, à compter de la 40ème minute jusqu’à la fin : c’est la partie la plus intéressante ! Que dit-il ? D’abord que les opérations russes visant à détruire les infrastructures ukrainiennes ne sont qu’un préalable à une attaque terrestre russe sur le territoire ukrainien. Attaque qui ra jusqu’à l’ouest du pays, y compris Kiev. « Poutine doit quitter le pouvoir en 2024. Donc, c’est forcément en 2023 qu’interviendra une paix avec l’Ukraine : AUX CONDITIONS FIXEES EXCLUSIVEMENT PAR LA RUSSIE » (sic) (C’est Ferreira qui parle !).

L’échec programmé de l’empire US et de ses vassaux va profondément déstabiliser la macronie. Provoquer inévitablement des mouvements sociaux de grande ampleur en faveur du Peuple français.

3-2)-Le succès annoncé de la Russie réhabilite la possibilité d’un autre projet alternatif :

La perception des grèves actuelles doit donc être absolument resituée dans cette dynamique positive à moyen terme de la géopolitique. Le fait que les contrôleurs SNCF aient repris le travail est sans incidence sur la durée. Qu’importe ! Succès et échecs d’étape sont abolis. Seule compte la volonté, pour le Peuple français de se mettre en grève. Descendre dans la rue. Volonté. Endurance. Courage des salariés grévistes : qui, de toute façon et in fine, seront les plus fortes.

A ce stade, et comme analyse très bien le philosophe Alain Badiou, dans une interview à la revue Politis de septembre 2016 :

« Dans le passé, les gouvernements étaient au fond d’accord avec l’idée qu’une fois atteint un certain degré d’ampleur des mobilisations, il leur fallait reculer. Ils ne le pensent plus aujourd’hui. Je pense que c’est d’abord parce que tout le monde (ou presque) partage l’idée qu’un autre monde n’est pas possible. S’il n’y a pas à l’horizon une possibilité qui fasse peur à l’adversaire, celui-ci reste dans la conviction qu’il n’y a qu’à attendre et que ces gens qui contestent se fatigueront avant lui ! (sic…)

L’Etat est plus patient que n’importe qui. Il contient les choses, envoie ses flics par-ci par-là, laisse les gens bavarder…Il a même fini, ici, par imposer que la manifestation tourne en rond.» (sic). (Lu ce texte sur le site « Compagnie Jolie môme »).

Oui, Alain Badiou a raison : entre 2009 et 2021, nous avons connu de très beaux mouvements de grève : mouvement social de 2009 contre le projet de réforme des retraites voulu par Sarkosy. 2,3 millions de manifestants le 6 octobre 2009. Mouvement social contre le projet de loi Khomri en 2016 : 1 million de manifestants le 31 mars 2016. Mobilisations contre la réforme des retraites voulue par Macron, à compter du 5 décembre 2019 : 2 millions de manifestants le 5 décembre 2019. Mouvement social contre le pass sanitaire de l’été 2021 : entre 2,8 et 6,5 millions de manifestants le 31 juillet 2021 : chiffre de l’association Antipasssanitaire, faux nez du ministère de l’intérieur..

Mais ces mouvements sociaux se déroulaient dans un contexte, où l’empire états-Uniens régnait seul sur la planète. Sans concurrent possible, puisque l’URSS avait été dissoute en 1991.

La donne actuelle est très différente. Poutine a recréé un monde multipolaire : les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine). La guerre en Ukraine, où les russes ont déjà gagné les grandes batailles de Marioupol, Severodonetz et Lissitchansk, dont l’importance est comparable à la victoire de Stalingrad. Et donne un avantage certain à la Russie, au détriment des Etats-Unis.

Dans ce nouveau contexte, UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE, en dehors du camp mondialiste occidental mortifère, qui, pour la première fois depuis 2017, fait véritablement peur à Macron. L’obligeant à céder sur nos revendications salariales légitimes. Ce dernier n’a-t-il pas avoué en plein séance du Conseil des Ministres : « on a merdé, on a minimisé le mouvement des grévistes » (cf tweet de Alexis Poulain) !

Si, comme analyse l’historien Sylvain Ferreira : « c’est forcément en 2023 qu’interviendra une paix avec l’Ukraine : AUX CONDITIONS FIXEES EXCLUSIVEMENT PAR LA RUSSIE » (sic) : les grévistes et manifestants français bénéficient d’une formidable fenêtre de tir, rendue possible par la victoire russe annoncée en Ukraine, décanillant l’empire américain.

Paraphrasant Jacques Brel, on a envie de dire : « pour la première fois depuis bien longtemps, la victoire des grévistes et manifestants français, si elle n’est pas sûre, c’est quand même peut être » !

A nous, au sein du Rassemblement « Pouvoir au Peuple » et de son programme en 41 points, de soutenir idéologiquement de toutes nos forces tous les mouvements sociaux qui vont suivre tout au long de l’année 2023.

Comme on disait dans les années 70 :

ON A RAISON DE SE REVOLTER !