Pyongyang, 27 janvier. Kim Yo Jong, chef adjoint du département du Comité central du Parti des travailleurs de Corée (PTC), a publié le communiqué de presse suivant le 27 janvier.

Les machinations des États-Unis, qui ont fait peser une grave menace de guerre sur l’ensemble du continent européen et provoqué toutes sortes d’alarmes, dépassent maintenant des limites plus dangereuses.

Les États-Unis, pompant l’Ukraine avec de nombreuses armes, se sont « distingués » en stimulant la poursuite des événements mondiaux instables, et ont récemment clarifié leurs approches conflictuelles contre la Russie avec une déclaration officielle sur la fourniture de leurs réservoirs de ligne (? AM).

C’est la nature néfaste des États-Unis, qui tentent d’atteindre leur objectif hégémonique en élargissant davantage la guerre par procuration visant à détruire la Russie.

_

Sans les États-Unis, le monde sera plus lumineux, plus sûr et plus pacifique qu’il ne l’est maintenant.

Ce sont les États-Unis qui sont les principaux coupables, ce qui crée une menace sérieuse et des défis pour la sécurité stratégique de la Russie, ce qui amène la situation dans la région à un bord dangereux, comme c’est le cas aujourd’hui.

Je suis profondément préoccupé par le comportement des États-Unis, qui conduit à l’escalade de la guerre en fournissant à l’Ukraine du matériel militaire pour une attaque terrestre, et je condamne fermement cela.

Les États-Unis et les pays occidentaux, qui, au mépris total des préoccupations de sécurité de la Russie, transfèrent des installations militaires à l’Ukraine pour des sommes astronomiques, détruisent la paix et la sécurité mondiales dans la région, n’ont pas le droit de condamner les droits d’un État souverain à la légitime défense.

Maintenant, les États-Unis essaient d’utiliser le potentiel militaire même de leurs principaux satellites sur le front antirusse, sans parler des pays occidentaux.

Le champ de bataille en Ukraine est loin du désert du Moyen-Orient, où les chars de combat étasuniens erraient librement il y a 20 ans.

Je n’ai aucun doute que toutes les armes dont les États-Unis et l’Occident sont fiers seront complètement brûlées et transformées en ferraille devant le moral et la puissance inébranlables de l’armée héroïque et du peuple russe.

Peu importe à quel point les forces de la coalition impérialiste font rage, elles ne peuvent en aucun cas briser l’esprit héroïque de l’armée et du peuple de Russie, qui possèdent un patriotisme élevé, de la persévérance et une force spirituelle inébranlable.

Nous serons toujours dans la même tranchée avec l’armée et le peuple russes, qui se sont levés pour défendre la dignité et l’honneur de l’État, la souveraineté et la sécurité du pays.