Pour des officiers allemands hauts-gradés, "la guerre est perdue en Ukraine"

Leopards 2, en route vers la feraille, comme les Tigres et les Panzers

Un ex-chef de l’OTAN : la guerre de l’OTAN en Ukraine est perdue… L’Allemagne risque aussi d’être perdue

25 janvier 2023

Nouvel avertissement de la part d’un deuxième général allemand sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur son pays. Le général de division à la retraite Harald Kujat a mis en garde que la guerre sur le champ de bataille ukrainien par les armées américaines et de l’OTAN est perdue, et l’Allemagne sera ensuite perdue si l’avancée des forces russes vers Kiev et Lvov n’est pas stoppée rapidement par un armistice.

Le général de division Kujat est le fils d’un soldat de la Wehrmacht qui a été tué au combat dans l’Armée rouge. Il est par la suite devenu chef de l’armée allemande puis des états-majors de l’OTAN.

La faute à la presse, à Merkel et à Johnson

Dans son bilan militaire, il accuse la presse allemande, l’ex-chancelière Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson et d’autres alliés de l’OTAN qu’il ne nomme pas de coup de poignard dans le dos.

Dans ce plan, selon Kujat, les alliés de l’OTAN ont cherché à saboter la puissance de l’Allemagne en Europe. Cela se fait, a-t-il dit, en augmentant le « risque d’une attaque conventionnelle contre l’Allemagne » et en « poursuivant l’objectif d’exposer l’Allemagne à la Russie en particulier ».

Les USA ont créé une menace nucléaire

Sans viser explicitement les États-Unis, Kujat accuse Washington d’avoir créé une menace nucléaire directe contre la Russie dans les batteries de missiles Aegis désormais installées en Pologne et en Roumanie ; pour avoir fait de l’Allemagne une partie directe à la guerre en Ukraine en permettant « aux États-Unis [de] former des soldats ukrainiens en Allemagne » ; et pour avoir détruit les gazoducs Nord Stream vers l’Allemagne.

L’évaluation de Kujat a été publiée en Suisse le 18 janvier ; La publication allemande a suivi le 20 janvier. Attaquée dans le passé par les grands médias allemands et par des représentants du gouvernement américain, la nouvelle déclaration de Kujat a été ignorée en Allemagne et aux États-Unis.

« Plus la guerre dure, plus le risque d’expansion ou d’escalade est grand», a averti Kujat, ajoutant que l’armée allemande, la sécurité territoriale allemande et la puissance industrielle allemande seront les perdants car « la Russie pourrait dépasser l’escalade occidentale à tout moment avec tout ce qu’elle possède comme armes… »

Kujat voulait dire que cela incluait l’utilisation d’armes nucléaires.

Kujat est l’officier allemand le plus haut gradé à avoir rendu publique une attaque contre la guerre.

D’autres généraux critiques de la guerre

Il succède au vice-amiral Kay-Achim Schönbach, chef de la marine allemande, qui a été contraint de démissionner en janvier 2022, après un discours public dans lequel il a déclaré que « la péninsule de Crimée est partie : elle ne reviendra jamais – c’est un fait » ; et que les préoccupations russes en matière de sécurité doivent être traitées avec « respect ». « Ce que [Poutine] veut vraiment, c’est le respect. Et, mon Dieu, donner du respect à quelqu’un coûte peu, voire pas de coût. … Il est facile de lui accorder le respect qu’il exige vraiment – et qu’il mérite probablement aussi ».

Après l’éviction de Schönbach, aucun officier allemand en service n’a osé risquer la critique publique de la politique de guerre en Allemagne. Au lieu de cela, ils s’expriment par l’intermédiaire d’officiers à la retraite.

Le général de brigade Erich Vad, l’ancien chef du groupe militaire de la chancellerie de Merkel, a lancé une attaque détaillée au début du mois.

Char Leopard: des médias qui font la politique

Se référant à la résistance du chancelier Olaf Scholz à l’envoi de chars Leopard allemands en Ukraine, Kujat déclare que « le débat sur la fourniture de certains systèmes d’armes montre clairement l’intention de nombreux médias de faire eux-mêmes la politique. Il se peut que mon malaise face à cette évolution soit la conséquence de mes nombreuses années de service au sein de l’OTAN, notamment en tant que président du Conseil OTAN-Russie et de la Commission des chefs d’état-major OTAN-Ukraine. Je trouve particulièrement ennuyeux que les intérêts de sécurité allemands et les dangers pour notre pays posés par une expansion et une escalade de la guerre reçoivent si peu d’attention. Cela montre un manque de responsabilité ou, pour utiliser un terme démodé, une attitude hautement antipatriotique ».

Une guerre qui aurait pu être empêchée

Kujat affirme « avoir toujours cru que cette guerre devait être empêchée et qu’elle aurait pu l’être ». Que cela n’a pas été le résultat et c’est ce qu’il reproche à Merkel avec sa politique de tromper la Russie, qualifiant cela « d’abus de confiance flagrant » et « de violation du droit international, c’est clair ».

Le tournant dans l’équilibre des forces de sécurité russo-allemand a commencé à Washington en 2002, dit Kujat, lorsque le président américain George W. Bush a annulé le traité sur les missiles anti-balistiques (ABM), puis en 2008 lorsque Bush « a tenté de faire passer une invitation de l’Ukraine et de la Géorgie à rejoindre l’OTAN ». La décision de l’administration Obama en 2009 de déployer « le système de défense antimissile balistique de l’OTAN en Pologne et en Roumanie» était une nouvelle escalade « parce que la Russie est convaincue que les États-Unis pourraient également éliminer les systèmes stratégiques intercontinentaux russes de ces installations de lancement et ainsi mettre en danger l’équilibre stratégique nucléaire. »

La survie de l’Allemagne est menacée par ce déséquilibre nucléaire, selon Kujat, car les armes nucléaires russes sont désormais directement menacées par les États-Unis, et par l’escalade des armes conventionnelles américaines et de l’OTAN sur le champ de bataille ukrainien.

« Il faut compter avec ça. Plus la guerre dure, plus le risque d’expansion ou d’escalade est grand. [Question : Nous avons déjà eu cela lors de la crise des missiles de Cuba ?] C’était une situation comparable ».

(…)

Johnson a torpillé les négociations de mars 2022

Kujat accuse les Britanniques, et non les Américains, d’avoir perturbé les conditions de cessez-le-feu qu’il pense que le Kremlin était prêt à signer à la suite des négociations d’Istanbul fin mars 2022. Suivez ce qui s’est passé à Moscou et à Istanbul à l’époque dans ce rapport.

Selon la version de Kujat, « la Russie avait apparemment accepté de retirer ses forces au niveau du 23 février, c’est-à-dire avant le début de l’attaque contre l’Ukraine. Aujourd’hui, le retrait complet est réclamé à plusieurs reprises comme condition préalable aux négociations… L’Ukraine s’était engagée à renoncer à l’adhésion à l’OTAN et à ne pas permettre le stationnement de troupes étrangères ou d’installations militaires. En contrepartie, elle devrait recevoir des garanties de sécurité des États de son choix. L’avenir des territoires occupés devrait se régler diplomatiquement d’ici 15 ans, avec le renoncement explicite à la force militaire… »

Selon des informations dignes de foi, le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, est intervenu à Kiev le 9 avril et a empêché une signature. Son raisonnement était que l’Occident n’était pas prêt pour la fin de la guerre.

Kujat n’a pas révélé les sources « apparentes » et « fiables » de ses affirmations. Il semble également signaler que les responsables américains n’étaient pas derrière l’action de Johnson, et ce que Kujat appelle également le président Vladimir Zelensky « modifiant à plusieurs reprises les objectifs stratégiques de la guerre ukrainienne ».

Kujat a déformé et déformé le rôle de Hill dans l’escalade des objectifs de guerre américains contre la Russie pendant plusieurs années ; pour en avoir la preuve, cliquez pour lire l’archive. Kujat a fait de même en affirmant que Johnson, et non des responsables américains, contrôlait Zelensky.

La défaite tactique des armes occidentales inévitable

Comme Vad au début du mois, Kujat appelle le Pentagone, les officiers militaires américains et les fabricants d’armes américains à arrêter l’escalade de la guerre sur le champ de bataille ukrainien alors que les objectifs stratégiques russes se durcissent et que la défaite tactique des armes américaines, allemandes et de l’OTAN devient inévitable.

« Selon les chefs d’état-major interarmées américains, le général Mark Milley », déclare Kujat, « l’Ukraine a réalisé ce qu’elle pouvait réaliser militairement. Plus n’est pas possible. C’est pourquoi des efforts diplomatiques doivent être faits maintenant pour parvenir à une paix négociée175 ». Je partage ce point de vue… on peut se demander si les forces armées ukrainiennes disposent encore d’un nombre suffisant de soldats aptes à pouvoir utiliser ces systèmes d’armes compte tenu des pertes importantes de ces derniers mois.

En tout cas, la déclaration [du chef d’état-major ukrainien, le général Valery] Zaluzhny explique aussi pourquoi les livraisons d’armes occidentales ne permettent pas à l’Ukraine d’atteindre ses objectifs militaires, mais ne font que prolonger la guerre.

De plus, la Russie pourrait surpasser l’escalade occidentale à tout moment avec la sienne.

Pourquoi envoyer les Leopard à l’Ukraine

Dans la discussion allemande, ces connexions ne sont pas comprises ou ignorées. La manière dont certains alliés tentent publiquement d’exhorter le gouvernement fédéral à livrer des chars de combat Leopard 2 joue également un rôle. Cela ne s’est pas produit à l’OTAN jusqu’à présent. Cela montre à quel point la réputation de l’Allemagne au sein de l’alliance a souffert de l’affaiblissement de la Bundeswehr et de l’engagement avec lequel certains alliés poursuivent l’objectif d’exposer l’Allemagne à la Russie notamment.

Kujat laisse entendre que le chancelier Olaf Scholz subit secrètement des pressions de la part des États-Unis pour des raisons que Kujat ne veut pas révéler maintenant – à l’exception de son indice selon lequel les Américains et les Britanniques visent à affaiblir politiquement l’Allemagne en Europe et à supplanter l’industrie allemande de l’armement avec leurs propres entreprises. « Les efforts actuels des États-Unis pour inciter les Européens à fournir davantage d’armes pourraient avoir quelque chose à voir avec cette situation».

NOTE BB : Olaf Scholz subit secrètement des pressions. Ces pressions sont évidemment monétaires et bancaires, car ce sont les USA qui détiennent la clef de la stabilité de l’édifice bancaire et monétaire européen.

(…)

Avec Bruno Bertez