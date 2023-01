Comaguer bulletin numero 500 (Comité agir contre la guerre, fondé à Marseille en 2001)

Bulletin Comaguer n° 500

01 Janvier 2023

Un autre grand bond en avant

Dans les semaines suivant le 11 Septembre 2001 s’est constitué à Marseille le Comité contre la guerre comprendre et agir :COMAGUER. Depuis lors nous avons publié, diffusé sur Internet ou dans la rue des bulletins sur l’actualité guerrière permanente de l’impérialisme qui, de Bush à Biden en passant par Obama et Trump, n’en a jamais rabattu sur ses objectifs de domination sans limites, a maintenu ses pratiques de non respect de ses engagements y compris écrits, de refus de se soumettre à quelque discipline juridique que ce soit, a continué à poser ses bottes et ses laboratoires dans plus de 150 pays et à bombarder ici et là pour inspirer une crainte qu’il prend à tort pour du respect.

Notre travail a été favorisé, discipline rigoureuse, par la réalisation depuis 20 ans d’une émission radio hebdomadaire d’une heure sur l’actualité internationale et d’une émission thématique mensuelle. Un coup de chapeau à celles et ceux qui, au fil des ans, ont participé à ses travaux et les ont enrichis.

Nous avons donc continué à analyser et à dénoncer l’impérialisme , persuadés que nous sommes que la persistance de cette domination égoïste entrave, empêche le développement d’une communauté humaine de 8 milliards de personnes qui ne pourra que s’acharner, à juste titre, à mette au pas ces pillards, à chasser ces rançonneurs, à contourner ces racketeurs au billet vert, à faire taire ces provocateurs et à trouver dans les limites de sa petite planète et dans le développement de ses immenses capacités un mode de vivre ensemble dans le respect de son immense diversité culturelle.