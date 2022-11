Lettre de Leonard Peltier à l'occasion de Thanksgiving

Lettre de Leonard Peltier à l'occasion de la "Journée de deuil" (Thanksgiving) - coco Magnanville

On 2022-11-28, in Cops all of countries.../Flics de tous les pays..., Leonard Peltier, by chrisp Déclaration de Leonard Peltier lue à Alcatraz le 24 novembre 2022 Traduction Christine Prat ...

http://cocomagnanville.over-blog.com/2022/11/lettre-de-leonard-peltier-a-l-occasion-de-la-journee-de-deuil-thanksgiving.html