Le revanchisme anti-soviétique et anti-russe décomplexé du Bundestag

Ou comment l'impérialisme allemand totalement décomplexé s'empare du conflit entre l'OTAN et la Russie pour opérer son grand retour revanchard sur la scène géopolitique et géomilitaire continentale et mondiale sur fond de fascisation idéologique et de marche à la guerre mondiale.

Dans le même temps, Macron ordonne à son représentant à l'ONU de voter contre la motion russe (largement majoritaire du reste, et c'est heureux!) enjoignant les Nations-unies de combattre la résurgence générale des nostalgiques du Troisième Reich! On en est là ! Antifascistes et citoyens épris de paix, de coopération et d'indépendance nationale réelles qui restons nombreux des deux côtés du Rhin, veillons ensemble! Et sachons voir clair à temps sur le fond incurablement belliciste, contre-révolutionnaire et fascisant, sous sa peinture verdâtre et "humanitaire", de la "construction" euro-atlantiste!

Vorwärts, und nie vergessen die anti-imperialistische und internationalistische Solidarität !

Georges Gastaud, fils de Résistant antinazi