Tragédie bouffe à la centrale de Zaporojié

Bulletin COMAGUER n°487

12 Septembre 2022

Tragédie bouffe à ZAPOROYE

Une production de l’agence BBN – Biden/Bidon News

Pendant plusieurs semaines l’opinion occidentale, voire mondiale, a été tenue en haleine pour savoir qui bombardait la centrale nucléaire de ENERGODAR sise dans l’oblast de ZAPOROYE (d’où son nom) et pour instiller dans les reins et les cœurs des européens la trouille d’une catastrophe nucléaire qui serait provoquée par l’explosion sur le mode Tchernobyl d’un des 6 réacteurs de la centrale.

Pour sortir de cette mise en transes il était quand même possible de savoir que depuis Mars la centrale toujours en fonctionnement était occupée par l’armée russe comme d’ailleurs la plus grande partie du territoire de la rive gaucje du Dniepr où elle était installée et donc de considérer que l’armée russe se bombardant elle-même était une hypothèse incohérente.

Mais à part ça le flou était maintenu sur la possibilité que les tirs réguliers sur le périmètre de la centrale soient en capacité de briser la puissante enceinte d’un des réacteurs et de provoquer la catastrophe redoutée.

Il ne s’agissait en fait que de la partie émotionnelle grand public avec champignons, nuages radioactifs en images subliminales sur fond de commémorations des bombardements d’Hiroshima 6 aout et Nagasaki 9 aout.

La réalité qui se cachait derrière ce spectacle était la suivante :

Le traité de non prolifération nucléaire (TNP) signé par les cinq membres du Conseil de Sécurité de l’ONU et en tout par 191 Etats dont l’Ukraine est en vigueur depuis 1970 et son application fait l’objet à l’ONU d’une session régulière de suivi tous les 5 ans.

Ces sessions permettent de mesurer, grâce aux rapports détaillés de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) qui a accès aux installations nucléaires de tous les signataires, la qualité et le sérieux de l’application du traité par ces derniers. Elles se terminent traditionnellement par un communiqué commun consensuel visant à montrer que la prolifération a été évitée pendant la période étudiée.

La dixième session de ce suivi s’est tenue à l’ONU avec un certain retard et à une période inhabituelle du 01 au 26 Aout 2022.

Mais il n’a pas été possible de terminer cette dixième session par un texte consensuel car la Russie s’y est opposée et a refusé de signer le texte proposé. Ce texte, rédigé par la délégation étasunienne, a été voté par les alignés : 56 sur 191, 30 % des signataires (voir liste in fine).

Ce refus s’est transformé dans certains organes de presse en « retrait de la Russie du Traité ». Tous les observateurs sérieux et l’AIEA au premier chef n’ignorent rien de l’engagement constant et résolu tant de l’URSS que de la Fédération de Russie dans la défense rigoureuse de ce traité depuis sa signature et savent que de telles affirmations étaient proprement délirantes. Mais en ces temps de russophobie déchainée rien n’étonne.

La vérité est tout autre : la délégation des Etats-Unis à la session a passé son temps à attaquer la Russie et à la mettre en cause dans les « bombardements » de la centrale et elle a produit un communiqué final dans lequel outre la condamnation de « l’agression russe » en général elle demandait que la Russie évacue la centrale. La Russie a bien sûr refusé.

La production de l’agence BBN :

Deux films en parallèle : une version grand public et une version politico-diplomatique

1- Le film grand public comportait des séquences « bombardements » exécutées par les cascadeurs inspirés du NAZIRKUS de Kiev

2- pendant ce temps la délégation US à la réunion sur le TNP faisait sur les délégations présentes toutes les pressions possibles, images et communiqués de presse à l’appui, pour faire condamner la Russie et l’obliger à évacuer la centrale.

EPILOGUE

L’épisode est achevé. L’AIEA a été escortée par l’armée russe dans sa zone d’occupation, a inspecté, sous protection russe, la centrale du 01 au 04 septembre et a pu constater, elle l’a reconnu, que sa sécurité était assurée, sans cependant les nommer, par l’armée russe et par ROSATOM, l’organisme russe en charge de l’industrie nucléaire, qui l’exploite.

L’AGENCE BBN lance maintenant un autre show.