Godard, lien à un éloge posthume (sous réserve d'inventaire)

Lien posté sur RC à l'intention de ceux qui appréciaient le personnage, et ses films.

Moi je penserais plutôt comme ces deux vieux intellectuels brésiliens (communistes?) que j'ai vus il y a quelques années à la télévision dans une émission dont j'ai oublié la référence, et qui reviennent un demi siècle plus tard sur le lieu de tournage d'un film de Glauber Rochas, le Godard du cru, dans une hacienda à présent ruinée, et qui concluent "à l'époque, nous étions beaucoup trop sous l'influence du cinéma petit bourgeois européen".

Sans aller comme Debord jusqu'à le qualifier de "plus con des cinéastes suisses prochinois" où c'est d'ailleurs l’Hôpital qui se moque de la charité, non seulement, comme Althusser, il n'a servi à rien, mais il a très probablement été objectivement très nocif à la cause du socialisme et de la classe ouvrière, ne serait-ce qu'en structurant autour du culte voué à ses films formalistes et creux et de son image de gourou abscons et méprisant la nouvelle petite bourgeoisie gauchiste du nouvel âge du capitalisme post soixanthuitard.

Ce n'est pas pour rien que Libération organise le deuil mondial du Quartier Latin.

Après tout, il aurait pu se contenter de réaliser des films gentiment apolitiques, comme son copain, Truffaut. Mais, non, il lui fallait usurper un rôle révolutionnaire. Et pour ça l'URSS, c'était pas assez bien pour lui.

Gone with the wind!

RIP néanmoins. NDGQ, 14 septembre 2022