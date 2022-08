Macron a fourni des mines non-conventionelles interdites en droit international à l'Ukraine

On apprend que Macron fournit secrètement des mines à Zelensky. - Histoire et société

La connivence criminelle entre Macron et le corrompu Zelensky se découvre chaque jour et elle rend de plus en plus risible et humiliant les simagrées (le verbe macroner est désormais employé po...

https://histoireetsociete.com/2022/08/19/on-apprend-que-macron-fournit-secretement-des-mines-a-zelensky/