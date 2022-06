En Italie les listes de proscription dans les médias

En Italie les listes de proscription d’un système médiatique malade

par Sergio Cararo (rédacteur du journal en ligne Contropiano.org )

Source : https://contropiano.org/news/politica-news/2022/06/06/liste-nere-sistema-infetto-0149977 .

Deux journaux interventionnistes et mainstream, le Corriere della Sera et Open, ont rendu publique la "liste noire" établie par les services de renseignement italiens à la demande du Copasir (Commission parlementaire pour la sécurité de la République), en faisant résonner les tambours avec la "révélation" de « Le réseau de Poutine en Italie : qui les influenceurs et leaders d’opinion font de la propagande pour Moscou ».

La liste comprend des universitaires, des journalistes et des analystes qui, selon les services, sont les porte-voix en Italie de la propagande russe. Les "photos d’identité judiciaire" ne manquent pas non plus pour faciliter, le cas échéant, la tâche de certains partisans maniaques des "Kantiens d’Azov".

On peut dire sans se tromper qu’ils ont certainement fait de manière plus "professionnelle" le sale boulot effectué "en privé" par Fabrizio Rondolino , journaliste et essayiste qui a fait partie de l’équipe de Massimo D’Alema pendant sa carrière.

Dans cette liste, nous retrouvons des journalistes et analystes tels qu’Alberto Fazolo, Maurizio Vezzosi, Manlio Dinucci, que nous avons souvent accueillis – et nous en sommes honorés – dans les pages de notre journal.

Curieusement, le Corriere della Sera et sa filiale Open oublient un détail : aucune des personnes figurant sur la "liste noire" n’occupe de poste important dans les rédactions des journaux ou des chaînes de télévision. Pour qu’il puisse être qualifié de "réseau de propagande" ; en bref, les conditions de base ne sont pas réunies.

Quelques apparitions sporadiques à la télévision ne garantissent certainement pas le "volume de feu" adéquat pour contrer la propagande de l’OTAN et de l’interventionnisme, qui peut compter sur tous les journaux télévisés, sur tous les correspondants du théâtre de la guerre, sur pratiquement tout le Parlement.

Les services de renseignement, le Copasir et les médias du régime ont donc dû se rabattre sur un autre terrain : l’influence sur le web et les réseaux sociaux.

L’information qui échappe au contrôle et à la saisie manifeste, qui pèse sur les rédactions des journaux et des émissions d’information télévisées, est devenue le démon à abattre. Notamment parce que la majorité de la population continue de rejeter les arguments des interventionnistes et des bellicistes et souhaite la paix.

À cette fin, ils ne se contentent pas de déchaîner les "fausses barbes" des services de renseignement, mais n’hésitent pas non plus à engager sous contrat quelques jeunes volontaires et ronflants pour pourchasser, criminaliser et opposer sur le net et les médias sociaux les nouvelles qui – selon leur opinion incontestable – relèvent de la propagande russe.

Parfois, ils ont même écrit et appelé notre journal « Contropiano.org ». Nous sommes heureux de leur avoir dit d’aller au diable.

Par exemple, la nouvelle concernant les armes italiennes, accompagnées de factures, trouvées à Mariupol . Les "services" ont affirmé qu’il circulait de manière instrumentale depuis mars parce qu’un débat parlementaire était prévu. Nous l’avons publié en avril, en vérifiant toutefois que, jusqu’alors, aucun journal n’avait donné cette nouvelle très importante. Ce n’est que le lendemain que La Repubblica a publié un article plutôt embarrassé et cinglant.

Renouvelant notre estime pour Alberto Fazolo, Maurizio Vezzosi et Manlio Dinucci (nous n’avons et ne voulons rien avoir à faire, bien sûr, avec les personnes proches de la Ligue et de la droite en général), nous entendons continuer à nous battre pour fournir à nos lecteurs un point de vue et des informations sur la guerre qui n’écartent personne.

Presque tous les jours, nous partons à la recherche de nouvelles provenant d’agences occidentales et russes, nous faisons le tri, nous excluons celles qui sont ouvertement propagandistes, nous vérifions aussi loin que possible et où nous le pouvons, parfois nous nous trompons, parfois nous avons raison.

Ne prétendons pas être objectifs. Comme le disait le journaliste italien spécialisé sur le Moyen-Orient, Stefano Chiarini : « le journalisme objectif n’existe pas, le journalisme honnête existe ».

De plus, nous sommes partisans. Nous sommes ouvertement contre la guerre et demandons son arrêt le plus rapidement possible ; nous sommes contre l’envoi d’armes italiennes en Ukraine, l’augmentation des dépenses militaires et l’appartenance dépassée et désormais insupportable de l’Italie à l’OTAN.