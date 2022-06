Élections en Colombie : communiqué de l'ELN

Bulletin COMAGUER n°478 01 Juin 2022

COLOMBIE : UNE ENORME DETTE MORALE SOCIALE ET POLITIQUE

Le premier tour des élections présidentielles colombiennes a eu lieu le 29 Mai. Les résultats sont connus et nous les avons commentés dans notre émission du 31 Mai sur Radio Galère. La guérilla de l’ELN qui avait décrété un cessez- le- feu unilatéral pendant la campagne électorale a publié le 30 mai à ce sujet un bref communiqué dont nous publions la traduction.

Soulignons que le terme de narco-Etat utilisé par l’ELN se justifie pleinement dans la mesure où il est reconnu internationalement que la Colombie produit 70% de la cocaïne mondiale et que les énormes bénéfices de ce trafic (le prix payé au producteur est selon les pays multiplié entre 25 et 100 fois avant d’être payé par le consommateur) génèrent une corruption et des pratiques assassines qui justifient le propos conclusif de l’ELN : la dignité du peuple colombien est constamment bafouée et la Colombie d’aujourd’hui n’est pas une nation digne.

***

LA DETTE HISTORIQUE

Communiqué du commandement central de l’armée de libération nationale (ELN) de Colombie

Le : 30 mai 2022 Traduction comaguer

Commandement central

Le changement est le mot le plus répété dans cette campagne électorale, avec cette rhétorique ils essaient de dire qu'ils sont prêts à payer la dette sociale, à sortir de l'anti-démocratie, à mettre fin à la corruption et à tourner la page de la guerre : " voir c'est croire ".

L'explosion sociale de l'année précédente a montré le déficit social historique que l'État a avec les Colombiens, en particulier avec les majorités appauvries et exclues ; comme toujours dans les élections présidentielles il y a des promesses de solutions à l'inégalité sociale, qui l'année précédente a laissé près de 21 millions de personnes vivant dans la pauvreté, espérons qu'après les élections il ne restera pas que des affiches publicitaires, alors que la pauvreté et l'inégalité augmentent.

Les départements riches en minéraux et en biodiversité tels que Chocó et La Guajira continuent d'être ceux qui présentent les taux les plus élevés de pauvreté et de mortalité infantile due à la malnutrition aiguë, car tandis que leurs richesses sont pillées par les multinationales, leurs populations s'enfoncent davantage dans la misère et doivent faire face à la dégradation de l'environnement et à son impact sur la santé des populations.

Afin de maintenir ce régime en faveur d'une élite privilégiée, les derniers gouvernements ont imposé au pays un narco-État qui subordonne tous les organes de contrôle pour perpétuer l'impunité, entretenue par la collusion ouverte entre les forces armées et les narco-paramilitaires, qui étouffent par le sang et le feu toute velléité d'opposition politique et de protestation populaire.

Les politiques gouvernementales doivent promouvoir l'inclusion sociale et la restitution des droits fondamentaux et civils ; l'État a l'obligation de s'attaquer aux facteurs qui génèrent l'inégalité et l'anti-démocratie, ainsi que de garantir la plénitude des droits de la majorité qui se trouve dans une situation défavorisée.

Le peuple espère que le vainqueur des élections présidentielles restaurera l'état de droit social écrasé, donnera vie à la démocratie, à l'égalité et à la paix, afin que les nouvelles générations soient un peuple digne qui deviendra une nation digne.