La fête de la victoire demain en France, après demain en Russie : initiatives

l’association « Russie-France : mémoire commune » et

A l'occasion duorganise des cérémonies de commémoration à Paris.Nous vous appelons àet de célébrer leur Victoire sur la barbarie nazie.Les cérémonies - dépôt de gerbes et de fleurs, minute de silence - auront lieu au auIl est de tradition de ce cortège d'apporter des photographies de vos ancêtres et membres de votre famille ayant lutter contre le nazisme ou ayant été victime de cette guerre. Vous y êtes bienvenue avec ces photos et avec les drapeaux faisant références à la Victoire sur le nazisme du 8 mai.Nous célébrons cette Fête du 8 mai dans un esprit de Paix entre les peuples, de Coopération, de dialogue et de coexistence pacifique., rue Victor Noir, métro Sablons, pour un dépôt de fleurs sur les sépultures de Combattants de la France Libre, entrée principale Boulevard Ménilmontant, pour honorer la mémoire de Résistants français et étrangers et de victimes de la déportation. Entrée principale boulevard Ménilmontant, métro Philippe Auguste