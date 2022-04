La lente et inexorable destruction de l'Ukraine par le capitalisme

Génocide vous avez dit génocide !

Oui, celui qu’engendre en 15 ans le capitalisme sauvage dans un pays dirigé par des nouveaux riches milliardaires ou « oligarques ».

LE GENOCIDE DU PEUPLE UKRAINIEN DANS LES ANNEES 1992 A 2007

Extrait de la Résolution de la réunion du 21 novembre 2007

(Publié par Nouvelles d’URSS n° 91 – mai-juin 2008)

D'année en année, le génocide du peuple se fait de plus en plus cynique et impitoyable. Jusqu'en 1992, le nombre d'habitants de l'Ukraine s'est sans cesse accru. A présent, la population de l'Ukraine a été réduite de 13 millions de personnes (de 52,2 millions, elle est passée a 39 millions en comptant ceux qui ont quitte l'Ukraine) et elle continue à diminuer.

Le niveau de vie des travailleurs a baissé de 10 fois. L'agriculture et l'industrie ont été dévastées et livrées à la ferraille. Toute la république est devenue propriété d'étrangers. A cause de l'incertitude du lendemain, la toxicomanie et les suicides sont en progression. Des mères vendent leurs enfants en pièces détachées ! Et tout cela a cause de l'impossibilité de s'en sortir, à cause de la propagande insultante et du mensonge diffusés a la ronde. Ils poussent l'Ukraine dans l'OTAN, en dépit des dispositions constitutionnelles qui placent l'Ukraine en dehors des blocs. Cela signifie que les jeunes ukrainiens serviront de chair à canon, tandis que le territoire et le peuple de l'Ukraine serviront de cibles pour les frappes de riposte. Ceux qui défendent l'Ukraine contre sa réduction en esclavage par l'OTAN, le pouvoir les extermine (Youri Khodartsev, Vice-président du ZUBR*, a été assassiné pour avoir organisé les gens pour que pas un seul soudard américain ne foule la terre de Crimée pendant les manœuvres « Breeze-2006 ». Tandis que les ennemis jurés de l'humanité, tel le fasciste Choukhevitch et ses semblables, sont qualifies de héros, glorifiant ainsi le fascisme et le nationalisme. Alors que c'est tout juste si les libérateurs de l'Ukraine et de toute l'humanité de la peste brune ne sont pas qualifiés d'ennemis de la Patrie. En 1933, le sabbat anticommuniste d'Allemagne a amené le fascisme et Hitler au pouvoir. Tout le monde sait comment cela a fini. A présent, cette histoire se répète en Ukraine. Les droits de chaque citoyen d'Ukraine sont violés, la chasse aux sorcières commence, l'enseignement de l'histoire de l'Ukraine a l'école et dans les établissements d'enseignement supérieur est défiguré.

Nous exigeons:

- que la Rada supérieure reconnaisse le génocide du peuple d'Ukraine dans les années 1992-- 2007;

- que la Rada supérieure n'adopte pas la loi portant condamnation de ceux qui nient publiquement le golodomor des années 1932-1933 et qui cherchent à savoir la vérité politique et historique, ce qui est pourtant le fondement de la démocratie: l'homme doit être libre de choisir ses convictions et ne saurait être exposé a des poursuites pour cela, conformément a la Constitution de l'Ukraine;

- que l'Ukraine soit placée en dehors des blocs, conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est pourquoi nous disons «NON A L'OTAN! »

Nous exigeons de la Rada supérieure:

- qu'elle immortalise Youri Khodartsev, authentique héros, défenseur de l'Ukraine contre l'intervention de l'OTAN, et qu'elle installe une plaque commémorative au port de Feodossiya;

- qu'elle cesse d'altérer l'enseignement de l'histoire dans les établissements d'enseignement d'Ukraine;

- qu'elle examine et satisfasse ces exigences avant le 20 décembre 2007.

Notre action est illimitée et se poursuivra jusqu'a la satisfaction de nos exigences par la Rada supérieure. En cas de non-exécution, nous nous réservons le droit d'exprimer notre défiance a la Rada supérieure et au Président.

* ZUBR, sigle ukrainien et russe de l'organisation associative pour l'union de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie». (N.d.T.)

Signataires

V.I.SOYA président du conseil urbain des ouvriers

F.P POLYAK président de la section urbaine de la société « Unité »

B.B.TOKALEV président du conseil urbain des anciens combattants

I.M. KOLESS président de l’organisation urbaine du PSPU