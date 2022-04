Comment et pourquoi a été prise la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine?

Cet article retrace le cours de la décision de Poutine à partir de ses déclarations publiques.Les propres explications de Poutine sur ses actions ne peuvent être prises au pied de la lettre : ce qu’il a dit lors de diverses réunions et conférences de presse à l’approche de l’invasion faisait partie intégrante de sa lutte de propagande avec l’Ukraine et l’OTAN. Et sa rhétorique pourrait bien avoir masqué une intention et une détermination belliqueuses préexistantes pour des motifs autres que ceux qu’il a déclarés. Mais l’histoire montre que si les politiciens mentent – et Poutine ne fait pas exception – ce qu’ils disent publiquement reflète invariablement un noyau de croyance sincère. Leur rhétorique reflète en même temps qu’elle construit leur version de la réalité, aussi déformée soit-elle. Ce qui peut sembler aux spectateurs comme des affirmations fausses, tendancieuses, exagérées ou irrationnelles peut avoir un sens complet pour les acteurs eux-mêmes.

À la veille de l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, de nombreux commentateurs perspicaces et bien informés s’étaient convaincus que Poutine, soi-disant réaliste et pragmatique, ne risquerait pas à un attaque.1

Ils demandaient rhétoriquement pourquoi il entreprendrait une opération aussi dangereuse et risquée, alors que sa diplomatie militarisée avait déjà tant gagné : face à la menace d’une invasion russe de l’Ukraine, le monde avait selon eux pris note des problèmes de sécurité de Poutine, l’Occident avait accepté d’en parler avec Moscou et, au cours des négociations qui s’ensuivaient, avait fait d’importantes concessions. De plus, avec 150 000 soldats de la Fédération de Russie massés à ses frontières, l’Ukraine n’était pas une menace militaire immédiate pour le Donbass, et encore moins pour la Russie.

Ce que ces commentateurs ont manqué, c’est la vision apocalyptique qu’a Poutine d’une future Ukraine dotée de l’arme nucléaire intégrée dans l’OTAN et déterminée à provoquer une guerre russo-occidentale. De ce point de vue, entrer en guerre pour empêcher l’Ukraine de devenir une autre tête de pont de l’OTAN aux frontières de la Russie n’a pas été pour Poutine une décision difficile à prendre. Comme c’est souvent le cas dans les processus de prise de décision qui aboutissent à une action militaire drastique, l’option difficile, le choix de l’homme d’État, aurait pu être pour Poutine de persister dans l’approche diplomatique et de prendre le risque de maintenir la paix avec l’Ukraine. Si l’on en croit le dossier aujourd’hui public, Poutine a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix que de mener une guerre préventive contre l’Ukraine. Tout comme l’empereur Guillaume II et ses conseillers en juillet 1914 lorsqu’ils ont exhorté l’Autriche-Hongrie à écraser la menace serbe sur leur empire avant qu’il ne soit trop tard, Poutine a conclu qu’il était « maintenant ou jamais » – envahir l’Ukraine avant que la position de l’OTAN dans le pays ne devienne trop forte pour risquer la guerre. Et le déroulement du conflit actuel avec l’Ukraine ne peut que renforcer ce calcul de Poutine. 2

Ndt : Il faut également rappeler ici que le FSB avait fourni à son gouvernement les preuves incontestables d’une attaque planifiée pour début mars par l’État major ukrainien, contre les républiques séparatistes, ainsi que des promesses d’appui massif de la CIA et de l’OTAN pour que cette manœuvre pousse les russes dans un « piège ukrainien ».

Ces preuves ont été rendues publiques peu de temps après le début de « l’opération militaire spéciale ». Ce qui allait ensuite conforter Poutine et l’armée russe dans leur choix tactique c’est le constat du suréquipement et de la pugnacité des « nazis modérés » ayant noyauté l’armée ukrainienne, animée par une haine russophobique rancie et propagée depuis 2014. Il est à noter à ce propos que mon camarade Goeffrey « manque » ici une donnée documentaire décisive, en contradiction avec la méthode qu’il revendique et qui permet pourtant de comprendre très logiquement et factuellement la décision de Poutine, sans recours à une quelconque supputation sur son « mental ».

Une frappe préventive, censée empêcher un conflit encore plus sanglant à l’avenir, est une justification standard et familière d’une guerre d’agression, souvent accompagnée d’illusions sur la réalisation d’une guerre rapide,victoire facile et décisive. Noter que Poutine jugeait avoir été acculé par l’Occident n’est pas approuver sa perception et son évaluations de la situation. Encore moins cela donne une justification à ses actions. Ma position et avec moi, d’autres spécialistes des études russes l’affirment ailleurs: « L’invasion est la guerre de Poutine, une guerre de choix et non de nécessité. La responsabilité première du conflit, et de toutes ses conséquences douloureuses, dévastatrices et dangereuses, est la sienne. » 3

Ndt : En quoi mon camarade Geoffrey se démarque de la plupart des experts mondiaux en la matière : russes, chinois, indiens, sud-américains, africains, arabes, et même américains. Avec les deux tiers de l’humanité ses confrères « anti-impérialistes » aussi bien que « real-politiques » (tels Mearsheimer, etc ) de tous continents, jugent au contraire, avec leurs opinions publiques, que ce choix fut imposé aux Russes par l’hubris de guerre froide impérialiste, encore inassouvi.

Pourtant, une meilleure compréhension des calculs de Poutine peut aider à clarifier comment cette calamité aurait pu être évitée et comment une catastrophe plus grande peut encore être évitée.4

Diplomatie militarisée

Mon point de départ pour cette analyse est la rencontre de Poutine avec les principaux diplomates russes le 18 novembre 2021. Son discours lors d’une session élargie du conseil d’administration de son ministère des Affaires étrangères a donné un aperçu de la nouvelle version du concept de politique étrangère de la Russie, un document alors en cours de rédaction. Ses remarques ont porté sur des sujets variés - coronavirus, changement climatique, questions économiques et de sécurité, relations sino-russes - mais n’ont pas suscité de surprises, sauf que lorsqu’il a parlé de l’Ukraine, il s’est tourné vers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré: « Il est impératif de faire pression pour des garanties sérieuses et à long terme qui préservent la sécurité de la Russie dans cette direction, car la Russie ne peut pas être constamment en pensant à ce qui pourrait s’y passer demain ». En faisant valoir ce point, Poutine a réitéré les plaintes russes de longue date et répétées sur l’expansion de l’OTAN et l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les accords de Minsk sur le retour conditionnel de Donetsk et de Lougansk à la souveraineté ukrainienne. Il a également souligné les livraisons occidentales à l’Ukraine d’armes létales modernes, les manœuvres militaires de l’OTAN près des frontières de la Russie et le déploiement de systèmes de défense antimissile américains en Roumanie et en Pologne, qui pourrait facilement être adapté à des fins offensives.5

Poutine a réitéré sa demande de garanties de sécurité lors d’une cérémonie le 1er décembre accueillant de nouveaux ambassadeurs à Moscou :

« La menace qui pèse sur notre frontière occidentale augmente vraiment, et nous l’avons mentionnée à plusieurs reprises. Il suffit de voir à quel point l’infrastructure militaire de l’OTAN s’est rapprochée des frontières de la Russie. C’est plus que grave pour nous. Dans cette situation, nous prenons les mesures militaires et tactiques appropriées...Tout en engageant un dialogue avec les États-Unis et leurs alliés, nous insisterons sur l’élaboration d’accords concrets qui excluraient toute nouvelle expansion vers l’Est de l’OTAN et le déploiement de systèmes d’armes.nous posant un threat à proximité du territoire russe. Nous suggérons d’entamer des discussions de fond sur ce sujet.

Je voudrais noter en particulier que nous avons besoin de garanties juridiques précises, car nos collègues occidentaux n’ont pas tenu leurs engagements verbaux. Plus précisément, tout le monde est au courant des assurances qu’ils ont données verbalement que l’OTAN ne s’étendrait pas à l’Est. Mais ils ont fait absolument le contraire. En effet, les préoccupations légitimes de la Russie en matièrede sécurité ont été ignorées et elles continuent d’être ignorées de la même manière. » 6

Le lendemain, à Stockholm, lors d’une réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que la Russie présenterait bientôt ses propositions visant à mettre un terme à l’expansion de l’OTAN vers l’Est . « Absolument inacceptable », a-t-il déclaré lors de la réunion, c’est-à-dire « la transformation de nos pays voisins en une tête de pont pour la confrontation avec la Russie et le déploiement des forces de l’OTAN dans l’immédiat à proximité de zones d’importance stratégique pour notre sécurité ».7

Lors d’une vidéoconférence avec Joe Biden le 7 décembre, Poutine a de nouveau exigé des garanties juridiques fiables qui mettraient fin à l’expansion de l’OTAN, tandis que le président américain protestait contre la poursuite du renforcement de l’armée russe déployée le long des frontières de l’Ukraine.8

Selon les affirmations ultérieures de Poutine, c’est cette rencontre avec Biden qui a incité Moscou à formuler les propositions écrites sur les garanties de sécurité présentées aux États-Unis le 17 décembre, puis par la suite. à l’OTAN. Celles-ci exigeaient la fin officielle de l’expansion de l’OTAN et des restrictions sur les déploiements occidentaux de troupes et d’armes en Europe de l’Est.9

Le 21 décembre, Poutine déclarait lors d’une réunion élargie du conseil d’administration de son ministère de la Défense qu’il était « extrêmement alarmant que des éléments du système de défense mondial américain soient déployés près de la Russie ... Si cette infrastructure continue d’avancer, et si des systèmes militaires américains et de l’OTAN sont déployés en Ukraine, leur temps de vol vers Moscou ne sera que de 7 à 10 minutes, voire de cinq minutes pour les systèmes hypersoniques ». La Russie avait besoin de garanties juridiques, a déclaré Poutine, et non d’assurances verbales que l’expansion de l’OTAN s’arrêterait, car « de belles paroles et des promesses » n’avaient pas arrêté cinq vagues du bloc occidental dans son expansion vers l’est. Si les États occidentaux persistaient dans leurs politiques agressives, la Russie « prendrait des mesures militaro-techniques appropriées et apporterait une réponse sévère à leurs mesures hostiles ».10

Deux jours plus tard, lors de sa conférence de presse annuelle, la colère de Poutine était dirigée contre l’Ukraine, accusant Kiev de créer un « anti-Russie » sur son territoire et d’envisager une action militaire pour reprendre le contrôle (cf. Donetsk et Lougansk) : « Sous couvert de nouveaux systèmes d’armes, les radicaux pourraient bien décider de régler la question du Donbass, ainsi que la question de la Crimée, par des moyens militaires. »

Répondant à une question directe d’un journaliste étranger quant à savoir s’il avait l’intention d’envahir l’Ukraine, Poutine a déclaré que les actions de la Russie dépendraient de l’existence de garanties inconditionnelles de sa sécurité. Pressé par le même journaliste sur ce que l’Occident ne comprenait pas de la position russe, il a déclaré:

« Vous savez, parfois j’ai l’impression que nous vivons dans des mondes différents. Ils nous ont dit qu’il n’y aurait pas d’expansion, mais ils ont pris de l’expansion. Ils nous ont promis des garanties égales, mais cette sécurité égale ne s’est pas concrétisée. En 1918, un assistant du président Woodrow Wilson a déclaré que ce serait un soulagement pour le monde entier si, au lieu d’une énorme Russie, il y avait un État séparé en Sibérie et quatre autres en Europe. En 1991, nous nous sommes divisés en 15, mais il semble que même cela n’ait pas suffi à nos partenaires. Ils croient que la Russie est encore trop grande, même après que l’Union soviétique s’est effondré et il ne nous restait plus que 146 millions de personnes. Je crois que c’est la seule façon d’expliquer leur pression incessante. » D’autre part, Poutine a noté la réponse occidentale généralement positive à l’idée de discuter des propositions de sécurité de la Russie : « Nos partenaires américains nous disent qu’ils sont prêts. de lancer cette conversation en entamant des pourparlers au début de l’année prochaine à Genève. Les deux parties ont nommé des représentants. J’espère que la situation évoluera dans cette direction ». 11

Négociations infructueuses

En janvier, des progrès ont été réalisés dans les négociations sur les mesures de contrôle des armements et sur la demande de la Russie selon laquelle les droits des États à rejoindre des alliances militaires devraient être contrebalancés par « l’indivisibilité de la sécurité ». ' c’est-à-dire que les décisions souveraines ne doivent pas mettre en danger la sécurité des autres pays. Cependant, le 26 janvier, l’Occident a rejeté la demande centrale de la Russie d’une garantie écrite que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN.12

Poutine a été amèrement déçu. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois, Victor Orban, le 1er février, il s’est plaint que les « préoccupations fondamentales de la Russie » étaient ignorées.Lorsqu’on lui a demandé comment il réagirait à cette situation, Poutine a répondu :

« Écoutez attentivement ce que je dis. Il est écrit dans les doctrines de l’Ukraine qu’elle veut reprendre la Crimée, par la force si nécessaire. Ce n’est pas ce que les responsables ukrainiens disent en public. Ceci est écrit dans leurs documents.

Supposons que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN. Elle sera remplie d’armes, des dispositifs offensifs modernes seront déployés sur son territoire tout comme en Pologne et en Roumanie – qui va empêcher cela ? Supposons qu’elle commence ses opérations en Crimée, sans parler du Donbass. La Crimée est un territoire russe souverain. Nous considérons que cette question est réglée. Imaginez que l’Ukraine soit un pays de l’OTAN et commence de telles opérations militaires. Que sommes-nous censés faire? Lutter contre le bloc de l’OTAN ? Quelqu’un y a-t-il réfléchi au moins? »

Apparemment, non.