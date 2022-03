Racisme décomplexé en jaune et bleu

1. BBC



« C’est émotionnellement très difficile pour moi parce que je vois des Européens, blonds aux yeux bleus être tués ».

Député Procureur en Chef d’Ukraine, David Sakvarelidze

2. Chaine CBS (États Unis)

« Ce n’est pas l’Irak ou l’Afghanistan... nous parlons d’une ville [ukrainienne] relativement européenne, relativement civilisée. »

Journaliste à CBS, Charlie d’Agata

3. Al-Jazeera English (Qatar)

« Ce qui me touche en les regardant [les réfugiés], c’est la manière dont ils sont habillés. Ce sont des gens prospères, de classe moyenne. C’est évident que ce ne sont pas des refugiés essayant de s’échapper du Moyen Orient... ou d’Afrique du Nord. Ils ressemblent à des familles européennes qui pourraient être des familles voisines ».

Peter Dobbie, présentateur sur Al Jazeera

4. BFM TV (France)

"Nous sommes au 21ième siècle, nous sommes dans une ville européenne et nous voyons des missiles de croisière comme si nous étions en Irak ou en Afghanistan, c’est inimaginable. »

5. Le Daily Telegraph (Royaume Uni)

« Ils nous ressemblent tellement. C’est ce qu’il y a de plus choquant. L’Ukraine est un pays européen. Ces gens regardent netflix et sont sur Instagram. La guerre n’est plus quelque chose qui arrive aux populations pauvres et lointaines. Ça peut arriver à tout le monde ».

Daniel Hannan

6. ITV (Royaume Uni)

"L’impensable est arrivé. Nous ne parlons pas d’un pays en voie de développement, d’un pays du tiers monde, nous parlons de l’Europe ».

7. BFM TV (France)

« C’est une question importante, nous ne parlons pas de Syriens en train de fuir, nous parlons d’Européens ».

8. Chaine NBC (États Unis)

"Pour être directe, ce ne sont pas des réfugiés de Syrie, ce sont des réfugiés d’Ukraine... Ils sont chrétiens, ils sont blancs. Ils nous ressemblent beaucoup ».

Kelly Cobiella, journaliste chez NBC.