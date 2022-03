La longue agonie de la Cinquième République

COMAGUER SUR RADIO GALERE

La longue agonie de la V° République

***

La V° République est née d’un coup d’Etat en 1958. La France est alors passée d’un régime parlementaire à un régime présidentiel et huit présidents se sont succédés à sa tête.

Qu’est devenue la France pendant cette période ?

Elle est restée, malgré sa défaite en Algérie, une puissance coloniale et pratiquement la dernière du monde et elle a conservé toutes les pratiques coloniales dans la plupart de ses anciennes colonies.

Elle est devenue une des 8 puissances nucléaires sans en tirer autre chose qu’une arrogance prétentieuse et stérile et un des principaux marchands d’armes du monde.

Elle a aliéné sa souveraineté en s’intégrant de plus en plus dans une union organisée autour d’une sorte d’appareil d’Etat cosmopolite dirigé par un personnel non élu et n’ayant à répondre de ses actes devant aucun électorat. Elle l’a aliénée militairement dans l’OTAN et financièrement dans l’Euro

Mais cette permanence de la forme institutionnelle fixée en 1958 et ces caractères communs à cette longue période ne doivent pas masquer une tendance longue qui est à la fois d’affaiblissement économique et industriel, de médiocrisation régulière et ininterrompue de la classe dirigeante et d’une coupure de plus en plus profonde entre ceux d’en haut et ceux d’en bas ceux-ci ressentant vivement un mépris de classe qui s’est exprimé sans fard dans des styles divers mais avec des politiques voisines d’extension forcenée du précariat sous Sarkozy, Hollande et Macron.

Car il est certain que cette crise du rapport politique et cette perte de légitimité du pouvoir a été de plus en plus marquée dans les trois derniers quinquennats.

Les trois derniers présidents ont démontré que pour eux la fonction présidentielle avait perdu tout sens de service au pays et de respect de la population et qu’ils étaient au service du Capital national ou transnational, simples agents spectaculaires bien rémunérés et sans morale d’oligarchies bancaires, médiatiques de plus en plus voraces, sorte de cadres dirigeants interchangeables d’entreprises dont le Conseil d’Administration et les principaux actionnaires ne sont pas officialisés mais dont les ordres sont respectés.

Il n’est pas exagéré de dire que le divorce est d’ores et déjà consommé entre la population et le pouvoir issu de ce système présidentiel étroit étouffant et vieilli. Pourtant cette agonie du régime se prolonge sans qu’aucune prévision de date et de forme de sa fin ne soit possible. L’histoire, celle de la lutte des classes, choisira entre une lente déliquescence une brutale rupture qui pourrait être aussi, prenons y garde, un troisième Dix-huit Brumaire ou une succession de chocs répétés, l’exutoire des urnes ayant de toute façon perdu toute signification et tout attrait.

Nous revisiterons ce demi-siècle

MERCREDI 9 MARS SUR RADIO GALERE

DE 20H A 21H3