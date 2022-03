La guerre en Ukraine est devenue une guerre de l'OTAN

Le plan de l'OTAN : faire durer la guerre en Ukraine le plus longtemps possible. Affoler l'opinion publique globale fait partie de ce plan.

On peut penser ce qu'on veut de Poutine, il n'empêche que c'est maintenant une guerre de l'OTAN et qu'il ne faut pas s'y laisser entraîner pour quelque raison que ce soit. Vous croyez qu'on nous laisse le choix de donner des bons et des mauvais points de moralité? Et bien non, il n'y a que le public occidental qui se laisse prendre au piège de l'Union sacrée !

Ce qui est nouveau : un pays non occidental s'assoit sur le droit international et c'est condamnable; d’ailleurs pour manifester sa réprobation l'Occident va cesser de faire de même dès aujourd'hui.

Ou l'OTAN ou la Russie prévaudra en Ukraine. Il n'y a pas de troisième voie.

Les nazis en Ukraine : équivalents de DAESH en Syrie.

Pas de nazis en Ukraine. La preuve? Ils brulent d'abord les gens et ensuite les livres, et non l'inverse

Chomsky et d'autres intellectuels de gauche disent : Poutine a commis un crime inexcusable en attaquant l'Ukraine puis ils reprochent à l'Occident de ne pas avoir tenu compte de ses avertissements. Ce n'est pas cohérent. Ce que nous pouvons reprocher à Poutine, nous autres intellectuels de gauche occidentaux c'est de nous avoir plongé d'un coup sans nous demander notre avis dans un environnement beaucoup plus dangereux. Mais c'est le cadet de ses soucis. Et c'est dans cet environnement dangereux que vivent tous les peuples non occidentaux.

Se mettre deux secondes à la place des Russes; que dirions-nous si une Occitanie devenue indépendante avec siège à l'ONU etc. avait interdit l'enseignement du français et massacrait des nîmois pas d'accord avec ça?

Droit international? se mettre une seule seconde à la place des Palestiniens !

Question aux amis du régime ukrainien : où sont les frères Kononovich?

Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Faire en sorte qu'on ne nous y entraîne pas .

GQ 12 mars 2022