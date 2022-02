Xinjiang, Ouïghours : lutter contre les affabulations des médias sinophobes

« Pourquoi, bien que courts, ces rappels de nature théorique quand j'aurais pu me contenter d'inviter les lecteurs à lire les intéressantes réponses apportées ci-dessous par un chercheur taïwanais, relatives aux Ouïghours?

Parce-que je mise sur les communistes authentiques plutôt que sur tous autres lecteurs, « consommateurs d'informations » et simples « citoyens », pour ne plus « courir » et « cavale[r] derrière le leurre qu'ils ont lancé », mais tout au contraire pour entreprendre résolument de renverser la vapeur et pointer sans trembler un index accusateur contre les fautifs de l'anticommunisme teinté d'antisémitisme exterminateur [3] hier et teinté de sinophobie potentiellement dévastatrice aujourd'hui...

Je pense à tous les fautifs de l'anticommunisme et de la sinophobie factuelle ! Qu'ils soient de droite et d'extrême-droite ou de la « gauche » tartuffe, la « gauche » impérialiste quelle que soit l'étiquette trompeuse dont elle s'affuble...

[...]

Le Dr Taïwanais Wu Qiner ( 吳啟訥 ) est chercheur à l'Academia Sinica, la plus haute institution d'enseignement et de recherche universitaires de Taïwan. Il a construit sa carrière sur les études ouïghoures. Il parle la langue ouïghoure et se rend plusieurs fois par an dans les communautés ouïghoures du Xinjiang

Voici la transcription d’une interview publiée le 2 avril 2021 en chinois.»

https://a-contre-air-du-temps.over-blog.com/2022/02/le-chercheur-a-l-academia-sinica-de-taiwan-wu-qiner-se-gausse-du-mensonge-concocte-aux-usa-sur-le-xinjiang.html