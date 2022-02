Qu'est ce que ça signifie, "la gauche"?

La gauche est une notion floue qui continue à jouer un rôle important dans les jugements des militants politiques et des sympathisants. Les gens de gauche sont gentils, les gens de droite sont méchants !

Il paraît que Fabien Roussel, le candidat présenté par le PCF, plaît à la droite, et que c’est un problème. Ëtre de droite c’est être contre Dreyfus et pour le Maréchal Pétain. C’est être raciste et intolérant, etc.

Mais au-delà des représentations caricaturales, qu’est-ce que signifient exactement ces termes, la gauche et la droite ?

On raconte que pendant la Révolution, lors de la première réunion de l’assemblée législative, en 1791, les députés monarchistes qui s’étaient donnés le mot se précipitèrent à l’ouverture de la salle pour occuper en groupe compact le coté droit, pour pouvoir jouer sur la valorisation langagière et idéologique de la « droite » contre son opposé, la « gauche » qui a des connotations glauques.

Au départ la « droite » désigne donc les idées des partisans de la tradition, de la monarchie, de la religion, qui se sont choisis pour symbole la dextre honorable et noble et qui ont laissé la sinistre aux autres, les révolutionnaires de 1789, les partisans des droits de l’homme et de l’égalité. Ils leur ont laissé la main gauche, symbolique de l’incapacité et des tâches sordides.

La droite était donc bien partie pour occuper la première place dans le royaume du cœur et pourtant le cours de l’histoire a provoqué insensiblement l’inversion de la hiérarchie symbolique, au point qu’à l’époque où j’ai reçu mon éducation politique élémentaire (années 60 et 70) littéralement personne ne voulait plus être rangé avec la droite, ni les gaullistes, ni les fascistes, ni les conservateurs, ni les bourgeois ; dire de quelqu’un, « il est de droite » était devenu une façon de dire « c’est un vieux con ».

Il faut remarquer qu’entre la gauche et la droite se trouve placé depuis toujours un centre modéré et libéral qui cherche à échapper à ce clivage et qui a réussi à le faire disparaître dans les pays anglo-saxon, où dire « il est de gauche » signifie à peu près « c’est un petit con ».

Mais ça fait longtemps qu’on n’en est plus là !

Il y a maintenant plusieurs sens historiques au clivage symbolique droite-gauche qui perdurent et qui sont utilisés dans la plus grande confusion. Les principales sont :

1) Gauche de 89 : la gauche républicaine, humaniste, des droits de l’homme et du citoyen, du suffrage universel, de la démocratie, de la laïcité. Victor Hugo, Émile Zola, Jean Jaurès, etc.

2) Gauche de 17 : la gauche révolutionnaire qui se définit par les luttes de la classe ouvrière pour le pouvoir politique et des colonies pour leur indépendance. C’est la gauche qui persiste à s’inspirer de la commune de Paris de 1871 et de la révolution russe d’Octobre 1917. Karl Marx, Lénine, Mao, etc.

3 ) Gauche de 68 : la gauche individualiste héritière de mai 1968 : rejet de l’État, des frontières, de la police, du travail et de l’autorité, écologisme, liberté des mœurs, exaltation des marginaux et des minoritaires.

Existe-t-il aujourd’hui une raison pour que ces diverses traditions politiques politiques et culturelles soient désignées par le même terme ? Et qu’elles aient vocation à s’unir ? C’est loin d’aller de soi contrairement à ce qu’on l’air de penser beaucoup de gens.

La gauche républicaine, et la gauche individualiste évoquent dans leurs discours hyperboliques des principes universels, et qui en tant que tels peuvent en effet être partagé par tous. Mais politiquement ils représentent des secteurs de la bourgeoisie parce qu'ils esquivent la question politique et économique centrale qui est l’exploitation des travailleurs. La gauche révolutionnaire représente le prolétariat et les peuples opprimés par l’impérialisme. Et ces idées ne peuvent donc pas, par définition, être partagées par les exploiteurs, ni par les colonialistes

Cette différence de fond n’empêche pas les alliances, notamment les alliances antifascistes dont le but est la simple survie des alliés, parce qu’au bout du bout le concept du fascisme, c’est de tuer les gens de gauche (et les juifs, suspectés de l’être tous peu ou prou) . Mais cette alliance se justifie rarement dans les faits. J’entends le mantra « le fascisme revient » depuis que je suis né, et je pense qu’il ne reviendra pas avant que ne reviennent les conditions de son apparition, à savoir une révolution socialiste que la bourgeoisie doit endiguer et détruire par la terreur ou par la guerre.

Depuis que la Chine, officiellement socialiste et qui l’est par certains aspects remet en cause la domination cinq fois séculaire de l’Occident sur le monde on constate effectivement une certaine « fascisation » dans cette région du monde ; mais les représentants de l’extrême droite ne sont pas les seuls à y participer, ni les plus dangereux.

Autre question : Marx est-il de gauche ? On peut en douter. Il est de gauche si on considère d’où il provenait, du mouvement révolutionnaire bourgeois de l’époque romantique, mais il avait déjà dépassé complètement ce concept quand il écrivit le Manifeste du Parti Communiste avec Engels. La meilleure critique de la gauche qui existe, c’est lui qui l’a faite, en décrivant les révolutionnaires de 1848 qui rejouent 1793 au lieu d’agir concrètement. Dans la mesure où Marx considère que ce ne sont pas les idées qui conduisent le monde mais au contraire qu’elles sont déterminées par les conditions matérielles, il n’est ni de gauche ni de droite. Et Lénine non plus, l’homme de « l’analyse concrète des situations concrètes ».

Marx soutient le mouvement objectif et le progrès objectif de l’humanité et ce ne sont pas les gros livres, les grandes phrases et les effets de manche des politiciens éclairés qui font avancer le monde mais la critique objective du prolétariat, sa lutte matérielle pour le pain quotidien, puis pour le pouvoir politique.