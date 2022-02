Pologne : lettre ouverte au président Duda d'un ancien militant de Solidarnosc

Envoyé par

Bruno Drweski

> Pforzheim, 26.02. 2022

> Chancellerie du Président de la Pologne

> Par décisions du Président de la Pologne de janvier et février 2022, j'ai été décoré de la Croix de la Liberté et de la Solidarité et de la Croix de Chevalier de l'Ordre de Polonia Restituta pour ma contribution à la lutte dans les années 1980 pour la liberté de la Pologne, pour la démocratie et pour les droits de l'homme.

> Malheureusement, la Pologne est aujourd'hui encore plus asservie qu'elle ne l'était dans les années 1980. Politiquement, c'est un État vassal de Bruxelles et de Washington, militairement, un État vassal de l'OTAN et du Pentagone. Sous couvert d'une fausse pandémie, les autorités polonaises violent les droits humains et civils fondamentaux, persécutent le mouvement de résistance et punissent sévèrement les personnes qui luttent pour leurs droits et pour la liberté.

> En outre, depuis huit ans, les autorités polonaises soutiennent la junte néonazie criminelle de Kiev, qui honore les criminels de guerre ukrainiens, notamment ceux de la division ukrainienne SS Galizien, coupables de crimes contre l'humanité. Depuis huit ans, la population civile russe du Donbass est terrorisée et assassinée par les soldats de la junte de Kiev, et les autorités polonaises, au lieu de protester contre cela, soutiennent la junte criminelle de Kiev par de la propagande, des financements et du matériel (équipement militaire).

> Bien que je méritais amplement les décorations qui m'ont été décernées, leur attribution par les autorités qui perpétuent l'asservissement de la Pologne par l'Occident et qui, elles-mêmes, violent notoirement et même privent les Polonais de leurs droits de l'homme, dans le but de les asservir de manière totalitaire, m'a paru une farce inimaginable : les autorités qui asservissent les Polonais me décernent des décorations pour m'être battu pour la liberté et les droits de l'homme. J'ai trouvé ça carrément insultant.

> Par conséquent, je refuse d'accepter les décorations qui me sont attribuées.

> Andrzej Szubert

Quiconque le souhaite peut le rendre public.