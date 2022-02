Le "convoi de la liberté" comparable aux Gilet Jaunes?

Il ne faut pas du tout la même "logistique" personnelle pour bloquer un rond point près de chez soi ou même pour prendre un autocar pour aller bloquer les Champs Élysées, et pour participer pendant plusieurs jours à un convoi de camions ou de motos en laissant ses affaires et son boulot en plan. Il y a forcément de l'argent derrière, dans le deuxième cas, d'une manière ou d'une autre, et donc c'est une autre classe sociale qui s'exprime là.

Sans évoquer les grèves de camionneurs financées par les patrons et la CIA en Amérique Latine, ce qui serait exagéré, on peut repenser au mouvement de blocage qu'a eu à gérer Fiterman en 1984, et à son leader éphémère le cibiste "Tarzan" qui roulait pour Chirac.

Le "convoi de la liberté" peut séduire superficiellement par les images dans la sphère qui a sympathisé avec les GGJJ mais il exprime quasiment le contraire. Ils voulaient en effet l"égalité et échapper à la misère et non la"liberté" de nuire librement à la société.

GQ 11 février 2022