La Chine clarifie sa position de neutralité

"Bien que les États-Unis et d'autres pays occidentaux tentent de gérer la situation actuelle en Ukraine par des vagues de sanctions contre la Russie et remettent en question la position neutre de Pékin, la Chine a une fois de plus clarifié sa neutralité et la raison pour laquelle elle s'oppose aux sanctions auprès de l'UE, de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni avant la session extraordinaire d'urgence de l'ONU de dimanche. "