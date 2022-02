La bonne nouvelle du jour (5 février 2022)

EXTRAITS: "Il ne se passe pas un jour, sans qu'en France comme en général en «Occident», en clair dans les pays en décadence accélérée du capitalisme-impérialiste sous domination étasunienne, n'importe quel prétexte soit cherché, créé, concocté, inventé (HK [1] ; Covid-19 [2] ; Ouïghours [3] ; Tibet [4] hier ; et un long etc.) afin de tenter de nuire à la Chine. Notamment en portant atteinte à son image auprès des gobeurs de couleuvres et de boas auxquels sont réduits les citoyens de France et de Navarre, et les autres copies idéologiquement conformes de la partie du monde subissant l'hégémonie du mensonge sans vergogne. [...] Parmi les multiples succès de la Chine, celui de l'efficience de la direction politique [6], condition sinéquanone, du succès économique que nous décrit ci-après Roland Delcourt. [...]

Le PIB de la Chine a dépassé celui de l’Union européenne pour la première fois dans l’histoire en 2021, un an plus tôt que prévu, alors que l’UE a publié lundi sa performance du PIB pour l’ensemble de l’année.

Les 27 membres de l’UE ont affiché lundi une croissance annuelle préliminaire du PIB de 5,2%, ce qui se traduit par un PIB de 14 090 milliards d’euros, soit environ 15 730 milliards de dollars en dollars courants, inférieur au PIB de 18 000 milliards de dollars enregistrés par la Chine en 2021." https://a-contre-air-du-temps.over-blog.com/2022/02/l-une-des-raisons-fondamentales-du-deversement-du-fiel-occidental-le-pib-de-la-chine-a-depasse-celui-de-l-union-europeenne.html

