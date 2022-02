France : répression aggravée contre les associations de soutien à la Palestine

Le ministre français de l'intérieur a annoncé, au nom du gouvernement, la dissolution du "collectif Palestine Vaincra" et du "Comité Action Palestine".

>

C'est la nième dissolution d'association ayant un rapport quelconque avec l'immigration, les Arabes ou les musulmans présumés.

Contexte: Campagne électorale trop axée à droite, ralliement des sarkozystes à l'extrême droite, guerre à l'est de l'Europe qui capte l'attention au détriment des autres sujets, droitisation de la gauche traditionnelle (social-démocratie) en Europe et soutien franc de l'extrême droite (en plus du reste) à l'Etat sioniste, depuis 2010 (rencontres officielles) et surtout depuis que Steve Bonon, ancien conseiller de D. Trump, est installé en Europe (en 2018) pour diriger la propagande de la droite extrémiste européenne...

Est-ce que les associations des droits de l'Homme ou de soutien à la liberté d'expression ou de soutien au peuple palestinien, peuvent faire circuler une pétition de protestation, des rassemblements devant les bâtiments représentatifs du pouvoir de l'Etat français (Préfectures, Sous-Préfectures...)?

Essayez de faire circuler l'information et les propositions

>