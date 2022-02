Discours de Poutine : ses raisons et ses objectifs

Il y a quand même un fait où Poutine dit incontestablement vrai, c'est que les USA aspirent à la domination mondiale, ce qui n'est pas le cas de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de Cuba, du Venezuela, de la Corée (du nord), de la Bolivie, de la Serbie, de l'Irak, de la Syrie, du Yemen, de la Palestine, de l'Afghanistan, et de quelques autres ... ce qui ne veut pas dire que la méthode Poutine pour y réagir soit systématiquement juste et efficace. Ce qui ne veut pas dire donc qu'on doit être d'accord avec tout ce qu'il affirme ou prévoit, ni qu'on ne peut poser des questions sur les conséquences que pourront entraîner les décisions (ou contre-décisions) prises au Kremlin aujourd'hui.

Mais bien sûr, il faut essayer de comprendre la logique des uns et des autres, y compris celle des dirigeants occidentaux qui n'ont pas su utiliser la logique et se sont laissés entrainés par la logique d'enchaînement qu'ils ont déclenché et qu'ils n'ont jamais su ou voulu maîtriser. Il est clair que l'élément déclenchant de la surcolère de Poutine a été la déclaration de l'acteur jouant le rôle de président à Kiev selon laquelle l'Ukraine pourrait (et Poutine a confirmé qu'elle en a la capacité) reconstruire des armes atomiques. Goutte d'eau qui a fait déborder le vase sans doute d'un Poutine déjà surchauffé ...et sans contre-pouvoirs ...par la "grâce", il faut le rappeler, de la constitution imposée en 1993 à la Russie par les conseillers US à Moscou, afin d'en terminer avec le parlement démocratiquement élu mais refusant le capitalisme sans frontières de "concurrence libre et non faussée", donc de pillage généralisé des pauvres et des faibles au profit des riches et des puissants. Donc, les rappels historiques faits ici par Poutine sont à prendre en compte, ...mais on pourrait en rajouter quelques autres au moins aussi importants. BD

Note de GQ

Je pense qu'il a eu tort de céder aux provocations, mais je ne suis pas à sa place, ni aussi bien informé.