Menaces de guerre contre la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays : il faut défendre la paix maintenant !

Médias et politiques en France et en Occident veulent monter l’opinion contre certains pays contre lesquels ils nourrissent de mauvaises intentions. Pourtant il n’existe aucun contentieux entre la France et ces pays, et ils ne nous ont rien fait. Il n'y a non plus aucune valeur universelle qui pourrait justifier un conflit armé avec ces pays.

La Russie n’est pas notre ennemie.

l’Ukraine, les Pays Baltes, pays sous influence néo-nazie, ne sont pas nos alliés.

Nous n'avons pas à envoyer des troupes aux frontières de la Russie.

La Russie n’a pas l’intention d’attaquer l’Ukraine, mais l’Occident veut le faire croire pour justifier l’absorption de ce pays dans L’OTAN.

La Chine n’est pas notre ennemie.

Nous n’avons pas à envoyer des navires de guerre en mer de Chine.

Le génocide du Xinjiang est une invention raciste destinée à mobiliser l’opinion contre la Chine en préparation d’un conflit majeur. La Chine réprime au Xinjiang un mouvement terroriste.

Si la Chine pratiquait un génocide que dire alors de la France, pour avoir liquidé les terroristes de Toulouse, du Bataclan, de Charlie ?

Le vote de l’Assemblée nationale française sur la reconnaissance du soi-disant génocide ouïghour est une injure gratuite à la Chine, et à la mémoire des vraies victimes des vrais génocides.

La Chine n'a pas l'intention d'envahir Taïwan, elle veut récupérer l'île progressivement et pacifiquement. Le ferait-elle, ce ne serait pas un motif de guerre, car ce territoire est reconnu internationalement comme partie intégrante de la Chine.

La Corée n’est pas notre ennemie.

Nous n’avons pas à participer aux sanctions qui affament les habitants de la RDP de Corée. Ce pays a le droit de se défendre contre les menaces des États-Unis.

Le Yémen n’est pas notre ennemi.

Nous n’avons pas à fournir les armes utilisées par les Émiratis et les Saoudiens pour massacrer et affamer les Yéménites.

Aucune guerre n’a jamais été menée nulle part dans le monde et à aucune époque pour les droits de l’homme, et notamment en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, en Libye ou en Syrie.

L’empire américain est présent partout dans le monde sauf justement dans les pays qui font l’objet de stigmatisation médiatiques et de sanctions économiques. Il dispose de 800 bases à l’étranger sur tous les continents et dans tous les océans, les Russes et les Chinois en ont deux ou trois.

Nos troupes n’ont rien à faire en Afrique. Leur présence inefficace et prolongée depuis les indépendances de 1960 ne fait qu’aggraver la situation militaire et déstabiliser les pays concernés.

Les pays africains ont le droit de s’adresser à qui ils veulent pour leur sécurité, même si ça déplaît à la France, à l'Europe, et aux États-Unis.

Nous n’avons pas à sanctionner des pays ou des dirigeants politiques étrangers dont la politique déplaît à nos politiciens ou à nos journalistes.

La Chine, la Russie, le Venezuela, Cuba, la RDP de Corée, la Syrie, l’Iran, la Biélorussie, le Nicaragua, l’Afghanistan, le Yémen, le Mali, l’Algérie, ne sont pas des pays ennemis. Il faut cesser les sanctions économiques et politiques contre ces pays, les mises en accusation judiciaires extra-territoriales, les campagnes de diabolisation, de déstabilisation et de subversion et les menaces militaires contre eux.

Il faut se dégager de l’alliance inégale et dangereuse avec les États-Unis et leurs satellites anglophones qui risque de nous conduire participer à la guerre ou même à devenir un champ de bataille.

Il faut rompre l’alliance avec les monarchies pétrolières terroristes du Golfe.

Il faut soutenir le droit des Palestiniens à constituer un État souverain malgré l’obstruction internationale des États-Unis et d’Israël.

La paix est à ce prix.