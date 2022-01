La " Théorie Moderne de la Monnaie" : peut-on créer de la monnaie au service des peuples?

Analyse approfondie de la MMT (Modern monetary theory). L'article de Ramzi Kebaïli dans Contretemps fait le tour de l'état de la question. Pour Marx, la monnaie est une marchandise équivalent général de toutes les autres qui apparaît spontanément dans les échanges : le métal précieux, et le papier indexé sur lui (donc on ne voit pas comment on pourrait la créer ailleurs que dans les mines). Mais le Capital, pour des raisons heuristiques, fait volontairement abstraction de l'État et de ses fonctions économiques et les États socialistes ont été confrontés en pratique aux problèmes spécifiques de la monnaie. D'où l'intérêt de ce questionnement, dans une conjoncture particulière où d'énormes quantités de monnaie ont été crées pour faire face aux crises économiques de 2008 et 2020 (subprimes, Covid 19). Et si on pouvait faire pareil pour les programmes sociaux, au lieu de sauver les banques? A suivre.

GQ 31 janvier 2022