Bulletin Comaguer n° 461

29 Janvier 2022

LA CONSOMMATION EST LE NOUVEAU MOTEUR DE CROISSANCE DE LA CHINE

Par Pasquale Cicalese

Publié par l’auteur sur son blog PIANO CONTRO MERCATO

Traduction deepl revue par COMAGUER

Nous avons déjà publié dans notre bulletin n° 456 la traduction d’un article de Pasquale Cicalese sur les salaires et la protection sociale en Chine populaire.

Sur son nouveau blog il publie de brèves chroniques alimentées comme celle-ci par une lecture assidue et avertie des statistiques économiques mondiales et nationales. Ses observations sur les performances à l’exportation de l’économie italienne font cruellement ressentir le déficit chronique du commerce extérieur de la France dont l’industrie souffre depuis deux décennies du carcan de l’Euro.

29 janvier, 2022

Le China Daily publie aujourd'hui un article rédigé par un économiste de l'Académie chinoise des sciences sociales (CASS), un groupe de réflexion qui fait autorité. L'auteur s'appelle Zhou Xuezhi et il vient de révéler les chiffres de la consommation chinoise en 2021. Ils sont en hausse de 12% sur 2020 et de 7% sur 2019. Et ce, malgré la poursuite des fermetures d’entreprises dues à la politique du zéro covid adoptée depuis Wuhan. Les transports et la restauration ont souffert, mais à cette occasion, les autorités mettent en œuvre des mesures de contrôle du covid et des mesures économiques pour relancer ces secteurs. Surtout, l'économiste révèle que la contribution de la consommation au PIB de la Chine est de 65%. À la fin des années 1990, elle ne représentait qu'un maigre 40 %, les investissements et le commerce extérieur étant dominants. Aujourd'hui, il est en hausse, grâce aux réformes mises en œuvre depuis 2013 avec le salaire global de la classe sociale (un processus qui n'est pas encore achevé ; en mars, l'Assemblée populaire doit adopter d'importantes mesures sur les soins de santé). La reflation salariale et la fourniture de services publics qui en ont résulté ont "libéré" du revenu disponible, dont une partie a été consacrée à la consommation (l'autre partie à l'épargne). Les mesures de protection sociale, dont certaines rappellent celles de l'Italie, adoptées sous la présidence de Xi ont stimulé la consommation en pourcentage du PIB, qui est désormais proche des normes occidentales (75 %). C'était le défaut de la Chine, qui est désormais corrigé, comme le montre le niveau des importations (en 2021, la Chine a été le premier exportateur mondial et le deuxième importateur mondial). L'économie italienne en profite également, puisque les exportations ont atteint le chiffre record de 30,3 milliards de dollars en 2021. Il existe désormais un nouvel acteur mondial de la consommation. Dans quelques années, il montera sur le podium, dépassant les États-Unis. Un mouvement qui a commencé en 2013 et qui atteint aujourd'hui la ligne d'arrivée. Un mouvement fortement souhaité par les dirigeants avec des effets internes et globaux, ce n'est pas une coïncidence s'ils parlent toujours d'"avenir partagé". Pendant ce temps, d'autres nations font la guerre. Comme l'Asie est loin.