États-Unis : L'Alliance Noire pour la Paix (BAP) condamne les politiques des États-Unis /Axe de domination UE/OTAN en Ukraine

Envoyé par Bruno Drweski

L'Alliance Noire pour la Paix (BAP) condamne les politiques des États-Unis /Axe de domination UE/OTAN en Ukraine

La crise manufacturée en Ukraine confirme pourquoi l'OTAN doit être démantelée

12 janvier 2022 - L'Alliance noire pour la paix (BAP) conclut que l'entière responsabilité de la crise dangereuse qui se déroule en Ukraine a son origine dans les politiques illégales des États-Unis. /UE/OTAN "Axe de domination" à partir de 2014. Alors que la presse d'entreprise présente une présentation unilatérale de l'événement en Ukraine dans le cadre d'un effort de propagande massif visant à mobiliser l'opinion publique pour soutenir les positions téméraires de l'administration Biden, BAP estime qu'il faut présenter au public un contre-récit de la chronologie des événements en Ukraine. Organisateur national du BAP ; Ajamu Baraka résume certains de ces événements :

« Pendant la fin de 2013 jusqu'en février 2014, l'administration Obama/Biden a apporté un soutien matériel et un encouragement aux éléments de droite antidémocratiques en Ukraine à exécuter un "changement de régime" contre le gouvernement démocratiquement élu de Victor Ianoukovitch. Cela a plongé l'Ukraine dans la crise parce que des secteurs importants de la société ukrainienne n'ont pas soutenu le coup d'État, en particulier des sections de citoyens ukrainiens à prédominance russophone dans les parties orientales du pays. Ces citoyens ukrainiens ont rejeté la légitimité du gouvernement de coup d'État et ont commencé à exprimer leur soutien à l'indépendance par rapport au gouvernement néo-nazi qui a pris le pouvoir. Et quelle a été la réponse du régime de coup d'État illégal ? Il a attaqué leurs citoyens à l'Est. En d'autres termes, ils ont attaqué leurs propres citoyens - un crime que l'administration Obama prétendait être l'excuse de la subversion américaine en Syrie. «

Le conflit qui a suivi à la suite de l'invasion de l'est de l'Ukraine par le gouvernement ukrainien avec le plein soutien des forces paramilitaires de droite comme les bataillons néo-nazis Azov n'a pas réussi à forcer les républiques qui se sont ensuite qualifiées de République populaire du Donbass à se soumettre au gouvernement de coup d'État. Un accord entre le Donbass et le gouvernement du coup d'État a été conclu qui est devenu connu sous le nom d'accord de Minsk II. Les termes de l'accord comprenaient un engagement en faveur d'un cessez-le-feu ainsi qu'une autonomie relative pour le Donbass. L'accord a évité toute la guerre totale et a fourni un certain degré de "stabilité" jusqu'à ce que l'administration Biden revienne au pouvoir.

De retour au pouvoir, Biden et les démocrates qui sont maintenant devenus le parti de la guerre commencent à encourager les autorités ukrainiennes à ignorer Minsk et à reprendre de force le contrôle du Donbass. Plus dangereuse encore, les États-Unis et certaines puissances européennes ont commencé à indiquer que l'Ukraine pourrait être invitée à devenir membre de l'OTAN. Cela pourrait permettre à l'OTAN avec ses armes nucléaires d'être positionnée juste aux frontières de la Russie et avec son arsenal nucléaire.

Le BAP considère l'OTAN comme une force offensive illégitime au service de l'impérialisme occidental. Par conséquent, nous appelons toutes les forces sociales engagées dans la paix à se joindre à nous pour exiger le démantèlement de l'OTAN. Entre-temps, et en particulier sur l'Ukraine, le BAP appelle le mouvement international anti-guerre à exiger que les États-Unis et l'OTAN désamorcent la situation. Concrètement, cela signifie exiger que :

Toutes les parties au conflit adhèrent aux dispositions reflétées dans l'accord de Minsk II Et que la situation ukrainienne est reprise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le seul organisme de droit international chargé de faire face aux menaces internationales à la paix - et non aux activités arbitraires et illégales des États-Unis et de leurs alliés.

La sape du droit international par les États-Unis /L'axe de domination UE/OTAN engagé à maintenir l'hégémonie impérialiste occidentale en opérant en dehors du cadre du droit international, est maintenant considéré par une grande partie du monde non européen comme la principale menace pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme internationaux.