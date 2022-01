Ça n'a pas trainé ! Le président élu du Chili, Gabriel Boric, a échoué avant même son entrée en fonction

Gabriel Boric : pur produit de marketing désigné candidat de la gauche chilienne à la suite d'une "primaire de gauche" sur une plateforme au nom idiot et qui certes ne mange pas de pain : "j'approuve la dignité". Son CV se limite à la mention "ancien étudiant". Il emploie comme conseillers de notoires agents de l’impérialisme et il a nommé un libéral à l'économie et une proche d'Almagro, présent dans tous les coups fourrés de l'empire en Amérique latine, aux affaires étrangères. Il a pris la place de candidats potentiellement plus légitimes, et il a failli être battu par un pur fasciste, tant il n’inspirait pas confiance aux classes populaires. Et on voit qu'elles n'ont pas eu tort e se méfier.

C'est un ancien "leader étudiant". C'est donc à peu près comme si Cohn Bendit avait été élu président au lieu de Giscard et 1974. On imagine le résultat.

Boric est soit : un agent de l'impérialisme; si on croit au Père Noël, un petit rusé qui lui donne des gages en espérant le berner; un boy scout stupide. Dans tous les cas de figure, une mauvaise pioche.

Quand au PC chilien, il fait penser dans cette affaire au PC français engagé dans le "gauche plurielle" de 1997 à 2002.

ndgq, 25 janvier 2022