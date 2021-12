France Culture (?) refuse l'aslie politique à Julian Assange

Envoyé par Bruno Drweski

« La France doit-elle accorder l’asile politique à Julian Assange, suivant une quarantaine de députés qui plaident en ce sens ? L’animateur de France Culture Frédéric Martel se propose d’arbitrer la question... en arguant de calomnies et de fausses informations ressassées par les détracteurs – et les persécuteurs – du fondateur de WikiLeaks. Un procès bouclé en trois minutes d’antenne. »



Lire l'article de Laurent Dauré sur Acrimed :

Est-ce que ces larves n'arrivent pas à imaginer ce que représente d'être condamné injustement et n'ont plus un reste de conscience ? Quelque soit le système. Les larves sont les pires créatures car on les retrouvent gluantes dans chaque système.

Ce sont les mêmes qui vont ensuite pousser des cris d'orfraie dénonçant, du haut de leur "déontologie" et de leur bonne conscience, les journalistes ou les citoyens soutenant ou simplement ayant une autre opinion que celle propagée par l'Occident "pluraliste, libre et démocratique" seul habilité à qualifier urbi et orbi un système de dictature pour aujourd'hui, ou qui vont prononcer des condamnations à la damnation mémorielle éternelle ceux ayant soutenu hier les régimes gênant la légitimité des dominants d'aujourd'hui. ...Voilà qui en dit long en fait sur l'état des libertés et du conformisme dans nos régimes "modèles" d'aujourd'hui. ...mais quand le régime aura changé, car rien n'est éternel en ce bas monde, on verra les Martel et autres tristes sires se précipiter avec "enthousiasme" pour féliciter les nouveaux parvenus et condamner à la damnation éternelle les financeurs et donneurs d'ordre qu'ils encensent aujourd'hui. dégoût !!!