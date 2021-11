Envoyé par l'Association Léo Figuères

Quand le numérique détruit la planète

MORCEAUX CHOISIS

Les chiffres sont édifiants

Avec les milliards de serveurs

les centres de données

les centres de données figureront «

parmi les plus importants postes de consommation électrique du XXIe siècle »

Guillaume Pitron

Lire l'article entier

: clic

Au-delà des efforts du « marketing vert » déployé par les industriels et leurs porte-voix, quel est l’impact environnemental de l’outil numérique ? Ces nouveaux réseaux de communication sont-ils compatibles avec la « transition écologique » ? Au terme d’une enquête qui nous a conduit dans une dizaine de pays, voici la réalité : la pollution digitale est colossale, et c’est même celle qui croît le plus rapidement.par(Le Monde Diplomatique, octobre 2021)… Les dommages causés à l’environnement découlent d’abord des(tablettes, ordinateurs, smartphones) qui nous ouvrent la porte d’Internet. Ils proviennent également des données que nous produisons à chaque instant : transportées, stockées, traitées dans de vastes infrastructures consommatrices de ressources et d’énergie.... Pour réaliser des actions aussi impalpables qu’envoyer un courriel sur Gmail, un message sur WhatsApp, une émoticône sur Facebook, une vidéo sur TikTok ou des photos de chatons sur Snapchat, nous avons donc édifié, selon Greenpeace, « une infrastructure qui sera probablement la chose la plus vaste construite par l’espèce humaine ».: l’industrie numérique mondiale consomme tant d’eau, de matériaux et d’énergie que son empreinte représente trois fois celle d’un pays comme la France ou le Royaume-Uni.pour le climat, l'environnement et l'énergie (Allemagne) a proposé une méthode de calcul inédite de l’incidence matérielle de nos modes de consommation - développée dans les années 1990 - le Material Input Per Service unit (), c’est-à-dire la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d’un produit ou d’un service.Cette approche se traduit par un chiffre, le», c’est-à-dire le coefficient multiplicateur de chacune de nos actions de consommation :- Une minute au téléphone «coûte» 200 grammes. Quant à un SMS, il «pèse» 632 grammes.Mais « dès qu’une technologie est impliquée, le MIPS est plus élevé »....- Le MIPS d’un smartphone est de 1 200/1 (183 kilogrammes de matières premières pour 150 grammes de produit fini).- Mais c’est le: 32 kilogrammes de matière pour un circuit intégré de 2 grammes, soit un ratio de 16 000/1., antennes, routeurs et bornes WiFi actuellement en fonctionnement, les technologies « dématérialisées » ne sont pas seulement consommatrices de matières ; elles sont en voie de constituer… Parmi cesoccupent une place de choix. Ces monstres de béton et d’acier confits de serveurs se multiplient au rythme du déluge d’informations produites par notre univers numérique.en eau et électricité, nécessaires pour refroidir les machines, croît d’autant plus que les fournisseurs de services mettent tout en œuvre pour éviter ce que l’on appelle, dans l’industrie, un « noir complet » : la panne générale. Ils pratiquent d’abord la « redondance » des réseaux de distribution d’énergie.… Comme si cela ne suffisait pas, les hébergeurs dédoublent également les centres de données eux-mêmes, non sans s’être assurés que le site miroir a été édifié sur une plaque tectonique différente ! Il ne faudrait tout de même pas qu’un tremblement de terre nous empêche de poster le contenu de notre assiette sur Instagram ou retarde une rencontre sur Tinder !. Lors d’une conférence donnée fin 2019 au salon Data Centre World (l’un des grands rassemblements des professionnels du cloud), à Paris, un cadre fit cette déclaration sidérante : « Nous nous sommes rendu compte que les centres de données allaient capter un tiers de l’électricité du Grand Paris. ». Or la principale source d’énergie utilisée pour produire du courant n’est autre que le charbon.… Quels seront lesmarauderont, vides, à travers des cités endormies, et où des armadas de logiciels en découdront sur le Web, vingt-quatre heures par jour, tandis que nous vaquerons à nos loisirs ?traîner des États en justice pour inaction climatique et replanter des arbres. Des parents soupirent d’avoir « trois Greta Thunberg à la maison », vent debout contre la consommation de viande, le plastique et les voyages en avion.au moment de nous engager dans la grande bataille de ce siècle naissant : le numérique tel qu’il se déploie sous nos yeux ne s’est pas, dans sa très grande majorité, mis au service de la planète et du climat.Journaliste, auteur de L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Les Liens qui Libèrent éd., Paris, 2021, dont cet article présente le propos.